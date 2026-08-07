Polideportivo
07 de agosto de 2026 a la - 20:13

Empezó el Clausura de la LNB 2026 con triunfos de San José, Gold y San Alfonzo

El albiceleste Antonio Montiel se adelanta a Sebastián Galarza para convertir la "bandeja". San José ganó fácil 107-79 a Campoalto.
El albiceleste Antonio Montiel se adelanta a Sebastián Galarza para convertir la "bandeja". San José ganó fácil 107-79 a Campoalto.

Este jueves se inició el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2026, con triunfos del campeón vigente Deportivo San José, Colonias Gold y San Alfonzo de Minga Guazú, este último contra el benjamín Capiatá Bulls. Este viernes cierran la fecha inaugural Olimpia Kings y Deportivo Amambay.

Por ABC Color

El campeón del Torneo Apertura de baloncesto, Deportivo San José arrancó con categórico triunfo sobre el Deportivo Campoalto por 107-79, mientras Colonias Gold derrotó de visita a Félix Pérez Cardozo 77-55, y, San Alfonzo al debutante Capiatá Bulls por 60-53.

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Los “santos” ganaron en su casa, el “León Coundou”, por 107-79, con los parciales positivos para el anfitrión: 30-19, 27-19, 29-22 y 21-19.

Gabriel Peralta de San José fue el goleador del partido con 25 puntos, mientras entre los “colegiales” sobresalió Junior Dos Santos con 19.

En el partido que pintaba para ser el mas prometedor, Félix Pérez Cardozo cayó en el “Efigenio González” contra Colonias Gold por 77-55, con parciales: 11-19, 13-24, 17-14 y 14-20.

El siempre eficiente colono Diego Silva anotó 28 puntos, y entre “rojos” Aaron Teicher 18.

El final mas parejo de los tres partidos fue entre San Alfonzo de Minga Guazú, que se impuso por 60-53 al debutante en la LNB Capiatá Bulls. Los parciales: 25-2, 16-16, 8-21 y 11-14.

El “toro” Ellian Rodrigues fue el mas efectivo con 18 puntos, y entre minguenses Víctor Silva con 15.

Completan los partidos por la Fecha 1 del Clausura, Olimpia Kings oficiando de local en el Complejo Urbano COP para recibir al Deportivo Amambay.