World Triathlon 2026 llega por primera vez a Paraguay y será en “El Delta Asunción”

Un evento que forma parte del circuito mundial de esta disciplina hace escala en Paraguay: El World Triathlon 2026 Copa Regional de Desarrollo “Asunción”, que coincidirá con el Campamento Panamericano que se llevará a cabo del 6 al 19 de agosto próximos en el Parque Olímpico.

La Federación Paraguaya de Triathlón (Fepatri) presentó los eventos que acompañará durante este mes.

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Por primera vez en la historia, las carreras de la Copa del Mundo de Triathlon llegan a Paraguay, con un enfrentamiento de distancia estándar programado para este domingo en el Complejo El Delta Asunción.

Los componentes del Team Paraguay para este evento que se realiza en simultáneo en otros países, son:

Femenino: Ana Victoria Portillo Prono y María Paz Rosetti López;

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Masculino: Jerónimo Palyga Codas, David José Pardo Benítez y Emilio Roosevelt Benítez Núñez;

Coach: Leonardo Brutti.

Las entradas para esta competencia mundial son totalmente gratuitas.

Suramericanos “Santa Fe 2026″

La Federación Paraguaya de Triathlon ya tiene también confirmada la delegación nacional que la representará en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Son cuatro triatlonistas, dos en cada rama:

Femenino: Ana Victoria Portillo y Susana Guillén Rodríguez;

Masculino: David José Pardo y Fernando Martín Ferreira.

El certamen regional será del 12 al 26 de septiembre próximos, en Santa Fé como sede principal, y subsedes Rosario y Rafaela.