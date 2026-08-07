Rítmica paraguaya, rumbo a un campamento histórico en Turquía

La delegación paraguaya está integrada por Luján Salas, Belén Núñez, Luna Coronel, Camila Roa, Abigaíl Riquelme, Camila Chávez y Susana Domínguez, quienes permanecerán en territorio turco durante un mes, desde el 6 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2026.

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El viaje representa un hecho sin precedentes para la disciplina en el país y apunta a consolidar el crecimiento que la selección viene experimentando en los últimos años.

Un proyecto con respaldo internacional

La preparación en Turquía es fruto de un trabajo de cooperación y gestión institucional. El proyecto fue impulsado por la presidenta de la FPG, Paula Espínola, y el vicepresidente Santiago Delgado, en coordinación con el embajador de Turquía en Paraguay, Yavuz Kül.

El campamento contará con el respaldo técnico y de infraestructura de la Federación Turca de Gimnasia y del Gobierno de Turquía. A nivel nacional, el proyecto también cuenta con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

La posibilidad de entrenar durante un mes en uno de los principales centros de preparación de la disciplina permitirá a las atletas paraguayas acceder a jornadas de trabajo de alta exigencia, compartir experiencias con otras delegaciones y elevar su nivel competitivo.

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Después de una actuación histórica

El viaje a Europa llega en un momento especialmente significativo para la rítmica paraguaya. La selección viene de protagonizar una histórica actuación en el Campeonato y Copa Sudamericana de Gimnasia Rítmica 2026, celebrado en Asunción entre junio y julio, donde la delegación nacional consiguió 12 medallas.

Uno de los mayores logros fue la conquista de la primera medalla de plata en conjunto para Paraguay en la categoría Senior. La presea fue conseguida por Susana Domínguez, Luján Salas, Camila Arrúa, Luna Coronel, Melany Núñez y Kamila Chávez, en un resultado que marcó un antes y un después para la modalidad colectiva.

Ese rendimiento continental sirve ahora como punto de partida para un desafío de mayor dimensión.

Un mes para dar un salto de calidad

Durante su estadía en Estambul, las gimnastas trabajarán en el perfeccionamiento de sus rutinas y en la ejecución de los distintos elementos de la disciplina, como aros, pelotas, cintas y mazas.

El objetivo será ajustar coreografías, mejorar la precisión técnica y adquirir experiencia en un entorno de alto rendimiento, con la posibilidad de compartir entrenamientos con deportistas de delegaciones de distintos países.

Para una disciplina que busca consolidarse en la escena internacional, el campamento representa mucho más que un viaje de preparación. Es una oportunidad para incorporar nuevos conocimientos, elevar las exigencias y trasladar al tapiz paraguayo todo lo aprendido durante un mes de trabajo en Turquía.

La rítmica guaraní ya hizo historia en Sudamérica. Ahora, Estambul aparece como el escenario para dar el siguiente paso.