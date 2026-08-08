Con Juan Luis Guerra Santo Domingo pone fin a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico de la capital dominicana, acogió el acto de clausura, con el que concluyeron dos semanas de competencias que reunieron a unos 6.200 deportistas de 37 países participantes.

La despedida estuvo dedicada a atletas, entrenadores, oficiales, voluntarios y colaboradores, cuya participación fue reconocida por la organización como parte fundamental del desarrollo de los Juegos.

El momento musical más esperado estuvo a cargo del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, quien interpretó, junto al coro "Más que Vencedores", el tema "Canto a la Patria", que el multipremiado cantante donó al Estado dominicano en 2006.

La participación de Guerra representó también el broche artístico de una competición que durante 16 días reunió en distintos escenarios deportivos a representantes de Centroamérica y el Caribe.

Con la despedida de las delegaciones se cerró oficialmente una edición que comenzó el 24 de julio y que contó con competencias en 40 deportes y 53 disciplinas, con 3.244 medallas en disputa, la mayor cantidad en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación mexicana fue la que, con diferencia, más éxito consiguió en estos Juegos, con 407 medallas cosechadas (167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce), a la que le siguió Colombia, que realizó una buena actuación y obtuvo 266 preseas (91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce).

Cuba, históricamente uno de los países más fuertes de Centroamérica y el Caribe, se quedó en el tercer lugar de la clasificación tras obtener 155 medallas (51 de oro, 48 de plata y 56 de bronce).

Muy cerca de 'la mayor de las Antillas' se apostó Venezuela, con 216 medallas (49 de oro, 70 de plata y 97 de bronce), y pisándole los talones a ésta se situó República Dominicana, quien como país anfitrión firmó una gran actuación con la que consiguió 150 medallas (46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce).

Puerto Rico, a pesar de estar en la lucha por el quinto lugar durante gran parte de la competición con República Dominicana, se descolgó finalmente en las jornadas finales y quedó en la sexta plaza, obteniendo 124 medallas (34 de oro, 35 de plata y 55 de bronce).

A nivel individual se destacaron los nadadores mexicanos Celia Pulido, con ocho medallas de oro, y Paulo Strehlke, con cuatro del mismo metal.

Por su parte, las dominicanas Marileidy Paulino y Liranyi Alonso -quien obtuvo 4 medallas de oro- también dejaron huella gracias a sus récords regionales en los 400 y 100 metros del atletismo, sellados bajo el apoyo de su público en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

También la mexicana Beatriz Briones, quien obtuvo cinco medallas de oro en canotaje de velocidad, y su compatriota de natación artística María Arellano, quien consiguió el mismo número de preseas de oro en su deporte, realizaron actuaciones remarcables.