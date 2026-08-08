Fonseca vuelve a vencer a Ruud y pasa a octavos en Canadá

En la cancha central, de superficie dura, del National Bank Tennis Club de Montreal, el juvenil brasileño de 19 años, João Fonseca, actual 27 del mundo, le volvió a ganar a Casper Ruud tal como lo hiciera hace poco más de dos meses, el 1 de junio, en octavos de final de Roland Garros.

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Este viernes, Fonseca se impuso al noruego, noveno preclasificado, por 7-6 (8/6) y 6-3, en una hora y 55 minutos de partido.

“Sin duda, he ganado mucha experiencia. Jugar contra los mejores este año ha sido fundamental para mi desarrollo”, dijo el brasileño al final del partido.

En octavos de final, el ascendente jugador carioca se cruzará con el defensor del título del Abierto de Canadá, el estadounidense Ben Shelton.

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Sobre su próximo rival, Fonseca dijo que “es una buena persona y no hace falta decir lo bueno que es en la pista”.

Shelton, quinto cabeza de serie, no tuvo problemas para deshacerse más temprano del belga Zizou Bergs por 6-3 y 6-2 en solamente 64 minutos de juego. “Fue un buen día para mí, manejé bien el partido”, dijo Shelton, de 23 años.

Argentino Tirante vuelve a sorprender

En partido nocturno, argentino Thiago Tirante volvió a dar un golpe de autoridad y derrotó 6-3 y 6-4 al australiano Alexei Popyrin.

El platense, #65 del mundo y único argentino en carrera tras la eliminación de Mariano Navone el jueves, resolvió el encuentro en una hora y 16 minutos.

“Creo que estoy jugando mi mejor tenis, estoy disfrutando el momento, creo mucho en mí en mi equipo... Este es el mejor año de mi carrera”, dijo Tirante, que en octavos se medirá al estadounidense Learner Tien, duodécimo sembrado y ganador del duelo ante su compatriota Tommy Paul por 6-3 y 6-1.

En otros partidos del viernes, el español Daniel Mérida derrotó al estadounidense Alex Michelsen por 6-4, 6-7 (4/7), 6-1 y en octavos se cruzará con el neerlandés Tallon Griekspoor, que batió al italiano y trigésimo sembrado Matteo Arnaldi por 3-6, 6-4, 6-3.

Rybakina persigue a Sabalenka

En el WTA 1000 que se disputa en Toronto, Elena Rybakina prosigue con su persecución de la número uno mundial, Aryna Sabalenka, y este viernes derrotó a la estadounidense Ann Li por 6-2 y 7-5 para avanzar a octavos.

“Estoy tratando de mantener mi nivel. A veces baja un poco, así es el tenis. No puedes jugar siempre de manera increíble. Tienes que adaptarte siempre e intentar encontrar tu juego. Me alegra que hoy algunas cosas hayan funcionado. Solo estoy ansiosa por el próximo partido”, dijo Rybakina.

La kazaja, #2 del mundo y ganadora del Abierto de Australia este año busca destronar a Aryna Sabalenka del primer puesto en el ránking femenino, que la bielorrusa ostenta desde hace casi dos años.

Sin embargo, no podrá concretar su objetivo en Toronto, porque precisaba ganar el título de este WTA 1000 y que Sabalenka no llegara a octavos de final, pero ésta avanzó el jueves a dicha ronda tras vencer a la china Zhang Shuai.

En octavos de final, Rybakina jugará ante la rusa Liudmila Samsonova, 55 de la WTA, que derróto a la australiana Maya Joint por 7-5, 6-7 (3/7) y 6-2.

Más tarde, la estadounidense Coco Gauff venció sin mayores inconvenientes a la griega Maria Sakkari por 6-1 y 6-4.

La cuarta jugadora del mundo buscará un lugar en cuartos de final ante la juvenil rusa Alina Korneeva, de 19 años, que sorprendió más temprano al eliminar a la decimotercera cabeza de serie, la estadounidense Iva Jovic, por 6-3 y 6-4.

También este viernes, la tenista local Leylah Fernández hizo delirar al público al vencer a la quinta favorita, la rusa Mirra Andreeva, por 6-1 y 6-4.

La canadiense, sin embargo, tendrá un duro escollo en su intento de llegar a cuartos de final, la japonesa Naomi Osaka.

La nipona, de 28 años y ex #1 mundo, que ha ganado cuatro torneos de Grand Slam, aplastó este viernes a la belga Elise Mertens por 6-1 y 6-2.