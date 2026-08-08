Paraguay pierde contra Brasil y no clasifica a la AmeriCup Femenina 2027

La selección paraguaya de baloncesto no pudo conseguir uno de los cuatro cupos que ofrece la FIBA Women’s South American Qualifiers a la AmeriCup “El Salvador 2027″, al caer este viernes contra Brasil por 74-46. El Sudamericano se disputa en Zárate, Provincia de Buenos Aires, Argentina, y concluirá este domingo.

Precisamente, el domingo jugará Paraguay contra el ganador de Chile/Uruguay (sábado) por el quinto puesto.

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Los cuatro cupos en juego en este Sudamericano lo consiguieron: Argentina, Venezuela, Colombia y Brasil, que se suman a Estados Unidos, Canadá (Norte), Puerto Rico, México, República Dominicana y El Salvador (organizadora) por Centrobasket.

* Impotencia guaraní. En cuanto al partido de las panteras contra las brasileñas, Paraguay cayó derrotado en forma categórica por 74-46, con parciales de 6-23, 16-26, 11-15 y 13-10, en el segundo partido de este viernes.

Paola Ferrari fue la goleadora del partido con 20 puntos, mientras en el elenco brasileño sobresalió Aline Moura con 16.

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En el primer partido, Colombia consiguió el tercer cupo a la AmeriCup al derrotar a Chile por 78-51.

En la pobre campaña en este Sudamericano, Paraguay solo se impuso a Uruguay en el debut por 68-63. Luego cayó contra Argentina 81-48 y Colombia 71-46, hasta esta nueva derrota contra Brasil por 74-46.

* Programación. Este sábado se jugarán las semifinales, pero antes pelearán por la reclasificación 5°-7°: Uruguay vs. Chile (14:00). El ganador peleará el quinto lugar el domingo, mientras el perdedor ocupará el séptimo puesto de este regional.

Las semifinales:

17:30 Venezuela vs. Colombia;

21:00 Argentina vs. Brasil.