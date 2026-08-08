Herencia Guerrera para dejar también el título de Cadetes en casa

La niñas del team Paraguay A se consagraron campeonas de Cadetes del Sudamericano de balonmano que culminó este sábado en nuestro país, al derrotar en su último compromiso al cuadro albiceleste por 27-24 en un gran partido.

Lea más: Cadetes disputan el Sur Centro América en el COP

Las guerreritas Sub 15 fueron dirigidas por el coach Rodrigo Rojas.

Por su parte, el cuadro Paraguay B se ubicó en el cuarto puesto tras perder contra Uruguay 28-22, quedando a un paso del podio.

Paraguay tomó parte del evento con dos seleccionados en la rama Femenina y uno en la Masculina.

Los partidos se disputaron en el CEO y Arena COP del Parque Olímpico, Luque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La semana pasada las Guerreritas del Infantil Sub 13 consiguieron su quinto cetro consecutivo, con el team de Paraguay A, mientras las niñas de Paraguay B subieron al podio para recibir la medalla de plata.

* Quinto puesto para albirrojos. Por su parte, el elenco de varones Sub 16 perdió este sábado contra Brasil por 38-23, para quedarse en el quinto puesto en el Sudamericano.

También participaron del torneo Argentina, Chile y Uruguay.