Este lunes empieza la segunda fecha del Clausura de la liga basketera

La semana pasada se inició el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) con triunfos de San José, Olimpia, Colonias Gold y San Alfonzo de Minga Guazú. Este lunes arranca la segunda fecha con tres partidos y al día siguiente se completará el eslabón.

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Deportivo Amambay hizo un gran partido contra los Kings, cayendo por solo 5 puntos, 77-72, por lo que podría ser un prometedor encuentro el de ahora, contra el vigente campeón, Deportivo San José. Además debutará el ala-pívot refuerzo americano en filas de las Águilas del Norte, Jemal Davis, con paso por el baloncesto de la NCAA.

El partido se anuncia en la Terraza del País, en el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero, desde las 19.30.

El otro partido muy prometedor será en Obligado, en el Tajy Poty, la casa de Colonias Gold, que recibirá a Olimpia Kings, ambos buscando su segunda victoria. La naranjada irá al aire a las 20:00.

El tercer juego de este lunes será entre Deportivo Campoalto y los benjamines del torneo Capiatá Bulls, en el polideportivo del Comando Logístico, desde las 20:30. Para cualquiera de los dos será su primer triunfo.

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Este martes se completará la segunda fecha, con el enfrentamiento entre Félix Pérez Cardozo y San Alfonso de Minga Guazú, en el polideportivo “Efigenio González” desde las 20:00. Los Rojos de Villa Morra cayeron en el debut contra los Gold.