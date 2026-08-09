Brillantes e inéditos Regional de Desarrollo “Asunción Cup” y World Triathlon Cup

Las jóvenes promesas del atletismo americano que toman parte del campamento de triatlón participaron de la World Triathlon Development Regional Cup Asunción 2026 y la élite absoluta de esta disciplina fueron los protagonistas de la World Triathlon Cup, en El Delta de Chaco’i, en dos brillantes días de competencia al mas alto nivel.

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A la par se realiza el Campamento Panamericano de Desarrollo de Triatlón 2026, que luego tendrá continuidad en Lima, Perú.

La Copa de Desarrollo Regional mira principalmente a la formación de atletas Junior y U23.

El campamento se realiza teniendo a las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP) como foco de este evento de preparación de alto nivel para atletas, y también para entrenadores, provenientes de 31 países.

La Copa Asunción

En cuanto a la Asuncion Cup, la competencia a nivel regional, se realizó con la prueba de natación de 750 metros, luego 20 kilómetros de Ciclismo y finalmente, 5 kilómetros de carrera a pie.

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* Los mejores. La costaricense Valeria Arce Núñez fue la mejor obteniendo la medalla de oro con un registro de 1:07:05. La escoltó la ecuatoriana Manuela Ortega Arteaga (1:07:31) y la argentina Federica Carletto (1:08:18).

Con una gran actuación, nuestra representante Ana Victoria Portillo Prono se ubicó sexta con un tiempo de 1:11:46.

El cubano Marcos Alejandro Fernández González fue el mejor en la rama varonil, completando toda la exigente prueba en 58:22. A su lado, a solo 5 segundos, llegó a la meta el argentino Bautista Arbizu (58:27) y a otros 5 segundos completó el podio el venezolano Aaron Jesús Hernández Morales (58:32).

Los componentes del Team Paraguay también completaron la prueba: David José Pardo Benítez, Emilio Roosevelt Benítez Núñez y Jerónimo Palyga Codas Thompson.

Este eslabón de Paraguay lo llevan adelante a la cabeza el Team Americas y Team Dakar, cuyos integrantes seguirán los aprendizajes y entrenamientos en el Campamento Panamericano en el COP.

La siguiente parada es Lima, Perú, donde todo el grupo continuará con el proceso de preparación rumbo a atletas de Alto Rendimiento, que la propia World Triathlon da relieve al eslabón de Asunción, como parte de su proceso continental de desarrollo de atletas.

World Triathlon Cup Paraguay

La otra gran competencia, esta de tinte ecuménica, fue el inédito World Triathlon Cup Paraguay, que se desarrolló este domingo, con mas de un centenar de atletas de la élite mundial de triatlón.

El mundial contó con 111 atletas de todo el orbe, para cerrar dos días de competencia de primer nivel, con brillo total en el espacio de El Delta (Nueva Asunción).

* Resultados. En la rama varonil se consagró Dylan McCullough de Nueva Zelanda, con un registro en cronos de 1:42:41, seguido por el germano Justus Tapper (1:42:50) y el australiano Toby Powers (1:43:15).

En el lote femenino sobresalió Danielle Orie de Estados Unidos, con un tiempo de 1:56:04. Rozando sus talones llegaron las italianas Angélica Prestia (1:56:12) y Beatrice Mallozzi (1:56:21).