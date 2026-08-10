Argentina bicampeona sudamericana de baloncesto, Paraguay en quinto lugar

Las chicas de Argentina se quedaron por segunda vez consecutiva con el título del Sudamericano de baloncesto, al derrotar 53-44 en la final a Venezuela, tras impecable campaña con cinco triunfos.

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En el palmarés regional femenino, las albicelestes igualan la marca de Chile, con 4 títulos, en este caso las conquistadas en 1948, 2018, 2024 y 2026. Brasil ostenta 27 coronas, Paraguay 2 (1952, 1962), Perú y Colombia 1.

Venezuela sumó su segundo vicecampeonato (2016, 2026), al perder contra Argentina, mientras Brasil completó el podio al vencer por 61-48 a Colombia.

* Panteras en quinto puesto. La selección paraguaya consiguió su segunda victoria en este certamen, ambas contra Uruguay, para quedarse con el quinto lugar. Chile terminó séptimo en un torneo que jugaron siete selecciones, con la ausencia de Ecuador, Perú y Bolivia.

Las panteras ganaron el primer cotejo de este domingo, derrotando 73-55 (19-10, 23-14, 14-13, 17-18) a las orientales, donde la goleadora en el cuadro albirrojo fue Bethsaida Ferreira con 22 puntos.

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Paraguay le ganó a Uruguay en la fase de grupos, perdiendo contra Argentina y Colombia. Fue a cuartos de final contra Brasil, perdiendo el partido y la posibilidad de obtener uno de los cuatro cupos en juego para la AmeriCup “El Salvador 2027″.

Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia, tomaron los cuatro últimos cupos para la AmeriCup femenina FIBA de 2027, sumándose a Estados Unidos, Canadá (Norte); Puerto Rico, México, República Dominicana y El Salvador (organizador) por Centrobasket.