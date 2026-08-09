Las panteras van contra Uruguay por el quinto lugar del Sudamericano de basquet

La representación paraguaya no pudo conseguir el pasaporte a la AmeriCup “El Salvador 2027″, quedando fuera de las cuatro mejores selecciones de este FIBA Women’s South American Qualifiers de baloncesto, por lo que este domingo jugará por el honor, peleando el quinto puesto contra Uruguay.

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El cuadro uruguayo se impuso a su par de Chile por 66-58, en el partido por la reclasificación del 5° a 7° puestos. Con la derrota, las trasandinas quedaron en séptimo y último puesto de este torneo clasificatorio a la AmeriCup 2027.

En cuanto a las expectativas albirrojas contra las celestes para el partido, la representación paraguaya consiguió su único triunfo contra Uruguay en la jornada inaugural, por el marcador de 68-63, en un parejo cotejo, por lo que las fuerzas son similares y no hay un claro favorito para este compromiso.

El partido entre uruguayas y paraguayas solo servirá para el consuelo de quedar en el quinto puesto, entre siete selecciones participantes. Estuvieron ausentes en este sudamericano las escuadras de Ecuador, Perú y Bolivia.

En su concurso en este clasificatorio Sudamericano, las panteras guaraníes perdieron sus otros cotejos por la fase grupal, contra Argentina y Colombia, y en los cuartos de final frente a Brasil.

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Las tres representaciones, además de Venezuela, ganaron los cuatro pasajes a la AmeriCup “El Salvador 2027″, que se celebrará en julio próximo.

* Finalistas. Argentina y Venezuela discutirán el título de este certamen sudamericano este domingo, como broche de oro en último turno en el Espacio DAM, Zarate (ARG).

Ambas selecciones llegan invictas a la final, las albicelestes derrotaron a Brasil 72-66 y las venezolanas a las colombianas 68-64 en las semifinales del sábado.

El programa para este domingo será el siguiente:

14:00 Paraguay vs. Uruguay - 5° puesto;

17:30 Brasil vs. Colombia - 3er. puesto;

21:00 Argentina vs. Venezuela - Final.