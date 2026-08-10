Atletas de la Fuerza Aérea se destacan en el Nacional de Atletismo de Rosario

Entre las actuaciones más destacadas aparece Santina Wurth, quien no forma parte de las Fuerzas Armadas, pero disputó los 5.000 metros y finalizó en el quinto lugar con un tiempo de 16:55.09, estableciendo además su mejor marca personal.

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El registro alcanzado cumple con la marca mínima exigida por la Federación Paraguaya de Atletismo para representar al país en los Juegos Odesur 2026 que será en Santa Fe dentro de 33 días.

También tuvieron una destacada presentación los atletas de la Fuerza Aérea vicesargento técnico 1.º Andrés Fabián Agüero, quien registró 15:21 en los 5.000 metros, consiguiendo su mejor marca personal, y el sargento 1.º técnico Ignacio Mareco, con un tiempo de 15:46.

Por su parte, la vicesargento técnico 1.º Minelly Ortiz completó la prueba con un registro de 18:30, también estableciendo su mejor marca personal.

La participación de los atletas representa un motivo de satisfacción para la institución, que viene brindando el respaldo necesario para que sus representantes puedan entrenar, competir y proyectarse en el alto rendimiento.

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El permiso para participar y el apoyo para afrontar los gastos de la competencia resultan fundamentales para que estos deportistas puedan continuar desarrollando sus carreras.

En ese sentido, se destaca el acompañamiento del Gral del Aire Julio Fullaondo y del Gral Div Aer Roberto Idoyaga –de la Fuerza Aérea Paraguaya– cuyo respaldo hizo posible la presencia de los atletas en esta competencia internacional.

Los resultados obtenidos en Rosario reflejan el valor de seguir apostando al deporte y a los atletas que representan a la institución. Para los deportistas de la Fuerza Aérea, el respaldo recibido significa además la posibilidad de seguir creciendo, alcanzar nuevas marcas y aspirar a representar al Paraguay en grandes escenarios internacionales.