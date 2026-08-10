Cuarta fecha del Ranking, organizado por La Fortaleza, arrojó campeones

Dos días a pleno salto se realizó el sábado y domingo en el Club Hípico Paraguayo (CHP) con la disputa de la Cuarta Fecha del Ranking Nacional de la FEDEPA, organizada por el Centro Ecuestre La Fortaleza.

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En las principales categorías se impusieron Belén Giménez Benegas del Horse King Equitación y Mauricio Brizuela del CELF, en 1.30 y 1.20 metros, respectivamente.

Belén Giménez, con 0 punto en contra, fue la campeona en 1.30 con Ranger Z, secundada por Gerardo Sánchez con North Wind del CHP.

Por su parte, Mauricio Brizuela sobre el lomo de Zeus B del CELF ganó en 1.20, flanqueado por Lucía De Brix con Cally For del Rakiura.

* Las demás categorías. En otros niveles, estos fueron los resultados:

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Categoría 1.10: Campeona Ahinara Amado con Queenessa del CHP, vicecampeona Thais Chamorro con Invicta de la Asocab;

Categoría 1.00 metro Mayores: Fiorella Semidei con Cassaban del Rakiura, Abigail Giménez con Calima del Horse King;

Categoría 1.00 metro Menores: Giuliana Cubecino con King del CELF, Estefanía Pena con Llanura del Rakiura;

Categoría 0.90 Mayores: María Paz Santacruz con Arazunú del Club Hípico San Jorge, Alexia Báez con Blanquita del San Jorge;

Categoría 0.80 Mayores: Guadalupe Moreno con Chocman Z del Horse King, María José Rolón con Jopara del San Jorge;

Categoría 0.80 Menores: Bianca López con Kimi del Acá Carayá, Tamara López Moreira con Luna del CELF;

Categoría 0.70 Mayores: Jimena Castillo con Moana del Rakiura, María Belén Basualdo con Blair de la EPE;

Categoría 0.70 Menores: Alexandra González con Toby del San Jorge, Yasmín Vázquez con Rosita de la Asocab;

Categoría 0.60 Mayores: Karina Pereira con Americana de la EPE, vicecampeona María José Almirón con Marlborito del HK;

Categoría 0.60 Menores: Ema Arréllaga con Kayan del CELF, Julieta Rolón con Olimpyc de la EPE.