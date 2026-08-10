Polideportivo
10 de agosto de 2026 a la - 23:10

Cuarta fecha del Ranking, organizado por La Fortaleza, arrojó campeones

Belén Giménez se consagró en 1.30 con Ranger Z, en las pruebas correspondientes a la Cuarta Fecha del Ranking.
Belén Giménez se consagró en 1.30 con Ranger Z, en las pruebas correspondientes a la Cuarta Fecha del Ranking.

El sábado y domingo se realizó la Cuarta Fecha del Ranking Nacional de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), donde surgieron los mejores de las jornadas. Las pruebas fueron organizadas por el Centro Ecuestre La Fortaleza (CELF) y se desarrollaron en el Club Hípico Paraguayo (CHP).

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Dos días a pleno salto se realizó el sábado y domingo en el Club Hípico Paraguayo (CHP) con la disputa de la Cuarta Fecha del Ranking Nacional de la FEDEPA, organizada por el Centro Ecuestre La Fortaleza.

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En las principales categorías se impusieron Belén Giménez Benegas del Horse King Equitación y Mauricio Brizuela del CELF, en 1.30 y 1.20 metros, respectivamente.

Belén Giménez, con 0 punto en contra, fue la campeona en 1.30 con Ranger Z, secundada por Gerardo Sánchez con North Wind del CHP.

Por su parte, Mauricio Brizuela sobre el lomo de Zeus B del CELF ganó en 1.20, flanqueado por Lucía De Brix con Cally For del Rakiura.

* Las demás categorías. En otros niveles, estos fueron los resultados:

Categoría 1.10: Campeona Ahinara Amado con Queenessa del CHP, vicecampeona Thais Chamorro con Invicta de la Asocab;

Ahinara Amado con Queenessa del Club Hípico Paraguayo dominó la categoría 1.10.
Ahinara Amado con Queenessa del Club Hípico Paraguayo dominó la categoría 1.10.

Categoría 1.00 metro Mayores: Fiorella Semidei con Cassaban del Rakiura, Abigail Giménez con Calima del Horse King;

Categoría 1.00 metro Menores: Giuliana Cubecino con King del CELF, Estefanía Pena con Llanura del Rakiura;

Las destacadas amazonas y jinetes de las distintas categorías en esta cita de la Fedepa, con sus respectivos premios.
Las destacadas amazonas y jinetes de las distintas categorías en esta cita de la Fedepa, con sus respectivos premios.

Categoría 0.90 Mayores: María Paz Santacruz con Arazunú del Club Hípico San Jorge, Alexia Báez con Blanquita del San Jorge;

Categoría 0.80 Mayores: Guadalupe Moreno con Chocman Z del Horse King, María José Rolón con Jopara del San Jorge;

Categoría 0.80 Menores: Bianca López con Kimi del Acá Carayá, Tamara López Moreira con Luna del CELF;

Categoría 0.70 Mayores: Jimena Castillo con Moana del Rakiura, María Belén Basualdo con Blair de la EPE;

Categoría 0.70 Menores: Alexandra González con Toby del San Jorge, Yasmín Vázquez con Rosita de la Asocab;

Categoría 0.60 Mayores: Karina Pereira con Americana de la EPE, vicecampeona María José Almirón con Marlborito del HK;

Categoría 0.60 Menores: Ema Arréllaga con Kayan del CELF, Julieta Rolón con Olimpyc de la EPE.