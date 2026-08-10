El Mbigua domina la 5ª fecha del Ranking Pampero

La jornada reunió a 11 embarcaciones representantes del Club Nacional de Regatas El Mbigua y del Club del Bote, en una competencia que tuvo cuatro regatas y mostró nuevamente el buen nivel de la flota Pampero.

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El protagonismo quedó en manos de los representantes del Mbigua, que coparon las tres primeras posiciones de la clasificación general. La embarcación Veleta se quedó con el primer puesto, seguida por Manguruyu, en la segunda posición, y Aratiri, que completó el podio.

La competencia permitió a la flota nacional continuar con su calendario de actividades, fortaleciendo la práctica y el desarrollo de la vela en las aguas de la Bahía de Asunción.