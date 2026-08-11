Cámara de Comercio Paraguayo-Británica celebró IV Torneo de Golf British Open

Una suma de emociones deportivas, sociales, culturales, de solidaridad y networking dieron el marco de éxito a la Cuarta Edición del British Open CCPB 2026 de Golf.

Lea más: Presentarán el APG Ladies Academy

El evento sabatino se disputó en los links del Surubi’í, Club Centenario, ciudad de Limpio, con protagonistas del sector empresarial, instituciones públicas y privadas, y la comunidad diplomática.

Es importante señalar que parte de lo recaudado se destina a becas de inglés del Instituto ANGLO, reafirmando el compromiso solidario del evento.

Cuadro de honor

En Scratch Caballeros se coronó Aldo Llano Zuccolillo, mientras Nicolás de Gasperi fue el campeón en la categoría Caballeros Primera A, y, Sebastián Pizarro en Caballeros Primera B.

Sebastián Torcida fue el mejor en el nivel de Caballeros Segunda, José Cardozo de Caballeros Tercera y Hugo Villalba de Caballeros Cuarta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el lote femenino, Lara Maioli obtuvo el primer puesto en Damas Primera.

Victoria Heisecke se consagró en Damas Segunda.

En Senior Mixto, el primer lugar fue para Hugo Villalba; en Super Senior Mixto, el ganador fue Ricardo Arévalo; y en Juveniles Mixto, Ferran Muñoz se quedó con el primer puesto.

* Competencias especiales. El galardón de Long Drive Damas fue para Alexia Cegalés.

El Long Drive Caballeros fue para Fernando Cabello.

En el Mejor Approach, también Fernando Cabello, celebró en el hoyo 3, Enrique Morínigo en el 11 y Santiago Llano Corrales en el 7.

* Mas sobre esta edición y la CCPB. A través de este encuentro, la CCPB busca continuar fortaleciendo relaciones y generando espacios donde los negocios, el deporte y la amistad se encuentran.

El British Open CCPB 2026 reafirma su propósito solidario al contribuir a la financiación de becas para el aprendizaje del idioma inglés, brindando a jóvenes paraguayos herramientas que amplíen sus oportunidades de formación y desarrollo, tanto dentro como fuera del país.

En cuanto a otros datos importantes, señalemos que la Cámara de Comercio Paraguayo-Británica se fundó en 1989 con el objetivo de promover y facilitar el comercio y la inversión entre Paraguay y el Reino Unido.

Durante estos 35 años, ha trabajado incansablemente para fomentar relaciones comerciales sólidas, fortalecer la comunidad empresarial y crear oportunidades de desarrollo económico, cultural y educativo entre ambas naciones.

Contacto de prensa: María José Coronel - PRessencia | +595 981 674788; prensa@pressencia.com.py