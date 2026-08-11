Lars Flaming se luce en jabalina con nuevo récord personal

El lanzador paraguayo Lars Anthony Flaming volvió a brillar en la prueba de jabalina y consiguió una nueva marca personal de 82,65 metros, durante el Open 15 de la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA), disputado este sábado en Asunción.

Un año después de consagrarse campeón de jabalina en el Campeonato Panamericano U23, también en la capital, Flaming volvió a destacarse en el mismo escenario con un lanzamiento que lo ubica entre los seis mejores registros del historial sudamericano de la especialidad.

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La jabalina volvió a tener protagonismo con otras actuaciones destacadas. En la categoría menor, Marko Gabriel Kaethler registró 64,24 metros, mientras que en damas Fiorella Veloso alcanzó 44,18 y Tatjana Wieber, en U18, llegó a 42,02.

En los 100 metros, las pruebas se disputaron con viento en contra. Gustavo Mongelós ganó la rama masculina con 10.85 (-2,7 m/s), mientras que la olímpica Xenia Noreen Hiebert se impuso entre las damas con 11.98 (-2,5 m/s).

En otras pruebas, Saúl Schneider logró 16,51 metros en lanzamiento de bala U18 y Christopher Thiessen se impuso en salto largo de mayores con 7,22 metros, con viento favorable.