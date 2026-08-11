Agua Marina vuelve con fuerza y sube al podio por equipos en España

La paraguaya Agua Marina Espínola completó una destacada actuación en la III Challenge Volta Ciclista Femenina a Osona 2026, una de las pruebas por etapas más exigentes del calendario catalán, que reunió a más de 170 corredoras entre las categorías élite, sub-23 y junior.

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La primera etapa fue una cronoescalada de 5 kilómetros, entre Santa Eulàlia de Riuprimer y Muntanyola.

El segundo día se disputó la etapa reina, de 97 kilómetros y más de 1.200 metros de desnivel positivo, mientras que la tercera y última jornada tuvo un recorrido de 92,6 kilómetros, con otros 1.000 metros de desnivel y el ascenso a Sant Bartomeu del Grau.

Espínola, integrante del Team Abadie Magnan, también celebró el primer puesto en la clasificación general por equipos, completando una positiva presentación en territorio español.

Luego de un periodo alejada de las competencias, la paraguaya destacó su regreso a la acción y aseguró que comenzó a recuperar buenas sensaciones sobre la bicicleta.

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“Volviendo a las andadas, o mejor dicho a las escapadas”, escribió Espínola en sus redes sociales, donde valoró haber podido disfrutar nuevamente de la carrera y “estar en la pelea”.

La paraguaya, que tiene como gran objetivo de la temporada la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha, ya tiene marcada su próxima parada en el calendario.