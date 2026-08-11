Paraguay enfrentará a Chile en la Copa América Sub 17 de futsal

La selección paraguaya enfrentará a su par de Chile, en último turno de la cita de este miércoles, con un triunfo y un empate en sus alforjas en el certamen de futsal.

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La Albirroja había ganado 5-3 en el debut a Uruguay, mientras el domingo igualó 2-2 contra Colombia.

Este martes todas las selecciones tuvieron jornada de descanso, y las competencias retornarán al día siguiente.

La programación para esta cuarta fecha, el miércoles, es la siguiente:

Grupo B

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11:30 Brasil vs. Perú

14:00 Bolivia vs. Argentina.

Grupo A

16:30 Venezuela vs. Colombia

19:00 Chile vs. Paraguay

* Últimos resultados. El lunes se disputó la tercera jornada de la competencia, con la selección paraguaya libre, al igual que Argentina en la otra serie:

Grupo A

Uruguay 2–2 Colombia

Venezuela 3–2 Chile

Grupo B

Ecuador 5–1 Perú

Brasil 5–2 Bolivia

* Puntuaciones. Al cumplirse la tercera fecha, las posiciones están así:

Grupo A

Paraguay 4 puntos

Venezuela 4 puntos

Colombia 3 puntos

Uruguay 2 puntos

Chile 1 punto

Grupo B

Brasil 6 puntos

Argentina 6 puntos

Perú 3 puntos

Bolivia 0

Ecuador 3