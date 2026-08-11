Paraguay enfrentará a Chile en la Copa América Sub 17 de futsal

La selección paraguaya enfrentará a su par de Chile, en último turno de la cita de este miércoles, con un triunfo y un empate en sus alforjas en el certamen de futsal.
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La Albirroja había ganado 5-3 en el debut a Uruguay, mientras el domingo igualó 2-2 contra Colombia.
Este martes todas las selecciones tuvieron jornada de descanso, y las competencias retornarán al día siguiente.
La programación para esta cuarta fecha, el miércoles, es la siguiente:
Grupo B
11:30 Brasil vs. Perú
14:00 Bolivia vs. Argentina.
Grupo A
16:30 Venezuela vs. Colombia
19:00 Chile vs. Paraguay
* Últimos resultados. El lunes se disputó la tercera jornada de la competencia, con la selección paraguaya libre, al igual que Argentina en la otra serie:
Grupo A
Uruguay 2–2 Colombia
Venezuela 3–2 Chile
Grupo B
Ecuador 5–1 Perú
Brasil 5–2 Bolivia
* Puntuaciones. Al cumplirse la tercera fecha, las posiciones están así:
Grupo A
Paraguay 4 puntos
Venezuela 4 puntos
Colombia 3 puntos
Uruguay 2 puntos
Chile 1 punto
Grupo B
Brasil 6 puntos
Argentina 6 puntos
Perú 3 puntos
Bolivia 0
Ecuador 3