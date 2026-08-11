Paraguay enfrentará a México por la América Pádel Cup 2026

La Federación Paraguaya de Pádel con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) tendrá representación en la Copa América de Pádel, a celebrarse en la ciudad de Puebla, México, del viernes al domingo próximos, enfrentando en esta fase al cuadro anfitrión.
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La delegación guaraní recibió indumentarias y ya apresta maletas para tomar parte del evento.
Los componentes del equipo son las atletas Olga Bareiro, Camila Miranda, Yuri Kudo y Jaidy Castillo, quienes estarán capitaneadas por Rubén Duarte.
En la rama masculina, los padelistas son Adrián Miranda, Facundo Dehnike, Pierre Petit y Alejandro López, con la capitanía de Diego González.
En la presentación del equipo, representaron a las autoridades de los entes Bruno Zubizarreta, Director de Gabinete de la SND y Diego Galeano, titular de la FEPARPA.
El apoyo económico que permite tener representación guaraní en el certamen procede de la SND.
Los duelos de esta etapa
Esta copa se disputará en varios países en simultáneo, por la primera etapa.
Además del duelo México vs. Paraguay, jugarán también:
Brasil vs. Ecuador, Chile vs. Venezuela y Colombia vs. Argentina.