Español Jódar avanza a sus primeras semifinales Masters 1000 en Montreal

Rafa Jódar venció al francés Arthur Fils por 7-6 (7/5) y 6-3, mientras que Daniel Mérida hincó la rodilla ante el estadounidense Learner Tien por 6-3 y 6-2.

Lea más: Martín Vergara avanza con autoridad en el M15 de Asunción

El prometedor Tien será uno de los tres estadounidenses en las semifinales del torneo canadiense el miércoles. Su rival será el defensor del título, Ben Shelton, mientras que Brandon Nakashima se medirá con Jódar.

El madrileño, de 19 años, sigue deslumbrando en su temporada de explosión en la ATP. En la gira de arcilla había llegado a los cuartos de final de los Masters 1000 de Madrid y Roma, y este martes dio un paso más sobre la pista rápida de Montreal.

Jódar es el primer semifinalista de Masters 1000 nacido en 2006 y, si ganara el título el jueves firmaría un extraordinario aterrizaje en el Top 10 de la ATP, después de que arrancó el año rondando el puesto 200.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La irrupción de Jódar, que compite apenas en su quinto Masters 1000, ha llenado de esperanzas al tenis español de contar con un acompañante en la élite para Carlos Alcaraz.

El ex #1 mundial fue baja en Montreal por una lesión de muñeca de la que trata de recuperarse a tiempo para disputar el Abierto de Estados Unidos, que se inicia el 30 de agosto. Su ausencia, sumada a la de Jannik Sinner, abrió la puerta para este joven e inesperado cartel de semifinalistas en Montreal, uno de los Masters 1000 de camino al US Open junto al de Cincinnati, que arranca el jueves.

Interrupción por lluvia

En un partido aplazado el lunes por la lluvia, Jódar dio cuenta de Fils en sets corridos como ya había hecho antes con otros dos oponentes de prestigio, el italiano Lorenzo Musetti y el checo Jiri Lehecka.

El clima interrumpió también el duelo del martes durante una hora, cuando el español dominaba el primer set por 5-4 y Fils tenía el viento a favor tras recuperarse de una desventaja de 4-1.

Jódar había tenido hasta tres pelotas para ponerse 5-1 pero no se resintió del golpe y se apropió de la primera manga en el tiebreak.

Fils se fue desesperando por sus propios errores hasta estrellar su raqueta contra la pista al sufrir un primer quiebre en el segundo set.

El francés, que buscaba sus terceras semifinales Masters 1000 esta temporada, dio un vuelco al marcador adelantándose 3-2, pero Jódar no le dejó escaparse y resolvió el pase por la vía rápida. “Hoy jugué a un nivel muy alto contra un jugador difícil como Arthur. Tuve que dar lo mejor de mí para ganar”, declaró el ganador.

Mérida se despide ante Tien

El siguiente rival de Jódar será el estadounidense Brandon Nakashima, que abrió la ronda de cuartos de final con victoria sobre el italiano Luciano Darderi por 6-2 y 6-3.

En la otra semifinal se instaló el principal favorito, el estadounidense Ben Shelton, que arrolló al checo Jakub Mensik por 6-3 y 6-1.

Su rival será su compatriota Learner Tien, que sólo necesitó de 72 minutos para terminar con el sorprendente recorrido de Daniel Mérida.

El norteamericano, decimonoveno de la ATP, superó a Mérida (63) por 6-3 y 6-2 en un duelo en el que ambos pugnaban por sus primeras semifinales de Masters 1000.

El codiciado boleto se lo quedó Tien que, a los 20 años y ocho meses, es el estadounidense más joven en unas semifinales de esta categoría desde Andy Roddick en 2002.