Polideportivo
14 de agosto de 2026 a la - 13:23

​El IAEE convoca a su comunidad a la corrida deportiva “IAEE Corre 2026” en el Parque Guasú Metropolitano

La ya tradicional carrera "IAEE Corre" se llevará a cabo el sábado 23 de agosto en el Parque Guasú Metropolitano.
La ya tradicional carrera "IAEE Corre" se llevará a cabo el sábado 23 de agosto en el Parque Guasú Metropolitano.Gentileza