San José se impone a Colonias Gold para quedar solo en la punta del Clausura

San José fue mejor y derrotó a Colonias Gold que venía de vencer a Olimpia Kings, para quedarse en la cima del Torneo Clausura de LNB 2026, cuya tercera fecha empezó este jueves.

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También tuvieron sendos triunfos el Club Deportivo Amambay, el primero de ellos, y Deportivo Campoalto.

La ronda se completa con el partido Olimpia Kings vs. Félix Pérez Cardozo, de este viernes.

En el partido San José-Colonias Gold, los “santos” recibieron a los colonos en el polideportivo “León Coundou”, y supieron remontar tras leve adversidad en la primera mitad del cotejo, con parciales de 21-29 y 27-22 (48-51).

A continuación, San José encendió motores para un espectacular tercer cuarto de 42-23, estirando 15 puntos al cerrar el chico. Regulando la buena diferencia, en el último cuarto terminó 15-21.

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Robin Perry, desde la banca, acompañó los aciertos de los titulares, culminando con 23 puntos, pero “cuando no?” Diego Silva de los Gold terminó como el mayor encestador con excelentes 28 puntos.

* Otros resultados. En cuanto a los otros dos partidos, el vigente campeón de la Copa Comuneros, Deportivo Amambay salió airoso con su primer triunfo de Capiatá, imponiéndose 88-39 a los Bulls, en el polideportivo de la ciudad.

Por su parte, Deportivo Campoalto se impuso a San Alfonzo de Minga Guazú por 86-75, en el polideportivo del Comando Logístico.

Este viernes completan la programación de la fecha 3, Olimpia Kings y Félix Pérez Cardozo, en el Complejo Urbano del Comité Olímpico Paraguayo (COP).