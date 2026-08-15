Brasil golea a Paraguay y es finalista del Sudamericano Sub 17 de futsal

El combinado guaraní nada pudo hacer contra su par brasileño, este sábado, en el compromiso por las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 17 Masculino de futsal, que se culmina este domingo en el Complejo SUMA de Luque.

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El equipo paraguayo arrancó tratando de contener el avance del rival, culminando la primera etapa 0-2. En la complementaria, la letalidad de los brasileños siguió y se incrementó, lo que se tradujo en el abultado marcador con otros 5 goles asestados por la visita.

No llegó el gol del honor guaraní, y el partido concluyó por el score final de 7-0, para que los juveniles brasileños se preparen a disputar, este domingo, la final contra el ganador del cotejo Venezuela vs. Argentina.

De esta forma, la selección albirroja buscará subir al podio este domingo, enfrentando al perdedor del partido entre vinotintos y albicelestes. El juego está marcado para las 14:00, en el Complejo SUMA de Luque.

Antes, desde las 11:30, Uruguay y Ecuador pelearán el quinto lugar, mientras Brasil y el ganador de la otra semifinal sabatina jugarán por el cetro a partid de las 17:00.

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En cuanto a los antecedentes del team anfitrión, en la etapa grupal culminó segundo, detrás de Venezuela, al caer en la última fecha serial por 4-3.

En el debut derrotó 5-3 a Uruguay, luego igualó contra Colombia 2-2 y derrotó a Chile 4-1.

* Juegos posicionales. También este sábado se disputaron los demás partidos para establecer posiciones del 7° al 10°.

Colombia derrotó 7-2 a Perú, mientras Bolivia 6-3 a Chile, y las posiciones quedaron así:

7° Colombia

8° Perú

9° Bolivia

10° Chile