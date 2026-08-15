¡Golpazo de Dani Vallejo en Cincinnati!

El paraguayo Daniel Vallejo protagonizó una jornada inolvidable en el Cincinnati Open. Con un tenis sólido, agresivo y de enorme precisión, superó en apenas 1 hora y 20 minutos al número 19 del ranking ATP, Valentin Vacherot, por un contundente 6-3 y 6-3.

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El triunfo tiene un valor especial: es el primer éxito de Vallejo frente a un jugador ubicado entre los 20 mejores del mundo y le permite instalarse por primera vez en la tercera ronda de un Masters 1000.

Un partido de alto vuelo

Vallejo tomó el control desde el comienzo y construyó su victoria a partir de una extraordinaria efectividad con el primer servicio. En el primer set ganó el 93% de los puntos jugados con su primer saque (14/15) y aprovechó las oportunidades que tuvo para quebrar al monegasco.

El paraguayo ganó 30 de los 53 puntos disputados en el primer set, contra 23 de su rival, y consiguió dos quiebres para encaminar el parcial por 6-3.

En el segundo capítulo mantuvo la misma intensidad. Aunque Vacherot intentó reaccionar, Vallejo no cedió terreno, volvió a mostrarse firme con su servicio y concretó otro quiebre para cerrar el partido con autoridad.

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En total, Dani conectó 8 aces, ganó el 85% de los puntos con su primer servicio (24/28) y cometió solamente 12 errores no forzados, frente a los 26 de Vacherot.

Primer triunfo ante un Top 20

Más allá del resultado, la victoria representa un nuevo salto en la carrera del tenista paraguayo. Vencer a un Top 20 en un Masters 1000 confirma el crecimiento que viene mostrando Vallejo en el circuito y lo instala entre los protagonistas del torneo de Cincinnati.

Ahora, el desafío será todavía mayor en la tercera ronda, donde Dani buscará prolongar su semana soñada ante otro rival de jerarquía.