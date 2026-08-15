Panamericano Senior de Squash: Paraguay avanza y apuesta fuerte en casa

El certamen representa una oportunidad especial para los atletas locales, no solo por competir ante su público, sino también por la importancia que tiene en el camino hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 y el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Buen arranque paraguayo

En la jornada inicial de los cuadros individuales, Paraguay consiguió resultados positivos con Belén Saavedra y Francesco Marcantonio, quienes avanzaron a la ronda de 32 tras imponerse por 3-0 en sus respectivos estrenos.

Saavedra mostró autoridad en su presentación y mantiene firme la ilusión de avanzar en el cuadro femenino. Marcantonio, por su parte, también tuvo un debut contundente y buscará repetir su actuación en la siguiente instancia.

En tanto, Andrés Acosta y Damián Casarino quedaron fuera del cuadro individual tras sus respectivas derrotas en la ronda de 64, aunque continuarán vinculados a la competencia en las modalidades colectivas.

El turno de Fiorella Gatti

Una de las principales expectativas paraguayas está centrada en Fiorella Gatti, quien hará su estreno en la categoría Senior luego de una destacada trayectoria internacional en las divisiones juveniles.

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La compatriota llega con el antecedente de haber conseguido recientemente el mejor resultado paraguayo en un Mundial Junior, donde terminó en el puesto 23, y afrontará ahora un nuevo desafío ante las principales figuras del continente.

Un torneo de gran importancia

El campeonato reúne a representantes de 20 países de América y se extenderá hasta el 22 de agosto, con competencia individual, dobles y por equipos.

Las primeras jornadas están destinadas a los cuadros individuales, mientras que posteriormente se desarrollarán las pruebas de dobles —masculino, femenino y mixto— y el torneo por equipos.

Para Paraguay, la localía representa una motivación adicional en un campeonato que reúne a los mejores exponentes del continente y que abre una importante ventana competitiva de cara a los próximos grandes desafíos internacionales.