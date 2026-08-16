Las figuras paraguayas quedaron en ronda de 16 del Panamericano de Squash

Los tres representantes paraguayos que llegaron a instancias de 16avos de final perdieron sus respectivos compromisos por el XXVIII Campeonato Panamericano de Squash Senior “Asunción 2026″, que se celebra en el Centro Nacional de Squash de la SND.

Lea más: Panamericano de Squash en Asunción

Del torneo toman parte delegaciones de 20 países, y cerrará el próximo sábado 22, ya sin presencia paraguaya en la modalidad individual.

Posteriormente se desarrollarán los partidos de dobles en ambas ramas, mixto y el torneo por equipos.

Los partidos de los paraguayos

Este domingo participaron los tres últimos guaraníes que quedaban en la competencia singles, con sendas derrotas.

En la rama masculina, Francesco Marcantonio le dio batalla al estadounidense Timmy Brownell, cayendo en cinco sets, por 11-9, 13-11, 2-11, 4-11 y 11-9.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fiorella Gatti no pudo contra la colombiana Lucía Bautista Sarmiento, cayendo en sets corridos 11-3, 11-8 y 11-5.

Luján Palacios cayó contra la canadiense Hollie Naughton también perdió 3-0, con parciales de 11-2, 11-7 y 13-11.

Este lunes se inician los juegos en la modalidad de dobles.