Leo Lee brinda al país histórico título en Iberoamericano de Bádminton

La bandera paraguaya ondeó en lo mas alto del V Campeonato Iberoamericano de Bádminton que se celebró en Sucre, Bolivia, donde Leo Lee obtuvo la inédita medalla de oro para el país.

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Tomaron parte del certamen una veintena de badmintonistas provenientes de Colombia, Paraguay, Perú, Panamá, Portugal y la anfitriona, Bolivia.

Leo consiguió el histórico cetro en singles derrotando al local Leonardo Colque S., en el certamen que se disputó en el Coliseo Max Toledo de Sucre.

La Federación Paraguaya de Bádminton resalta el logro, señalando en sus redes: “Este logro marca un antes y un después para nuestro deporte y reafirma el compromiso, esfuerzo y dedicación de nuestros deportistas en la escena internacional. Desde la Federación Paraguaya de Bádminton felicitamos a Leo Lee, a su cuerpo técnico y a su familia por este logro sin precedentes. Agradecemos también a toda la afición que acompañó cada partido desde el coliseo y a través de la transmisión en vivo”.

Finalista del II Torneo Internacional

Leo también llegó a la final del II Torneo Internacional de Bádminton “Sucre, Capital de Bolivia 2026″, este sábado.

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En el juego decisivo se midió al malteño Matthew Abela, quien después de varias participaciones internacionales se consagró en Bolivia, así como consiguió también el laurel en dobles mixtos.