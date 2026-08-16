Paraguay arrasa en República Dominicana con cinco oros en bádminton

Las hermanas Sofía y Paula Rodas fueron protagonistas de una jornada sobresaliente. Sofía se consagró campeona en singles femenino, mientras que Paula obtuvo la medalla de plata. Ambas volvieron a subir juntas a lo más alto del podio al conquistar el oro en dobles femenino.

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En la rama masculina, Marcos Rótela completó un torneo perfecto al quedarse con la medalla de oro en singles. El paraguayo también alcanzó el primer lugar en dobles masculino, formando pareja con Thiago Acha.

La quinta presea dorada para Paraguay llegó en dobles mixto, donde Paula Rodas y Thiago Acha se consagraron campeones.

De esta manera, la delegación nacional cerró su participación con un balance de 5 oros y 1 plata, confirmando el gran momento que atraviesa esta generación juvenil del bádminton paraguayo.

El resultado se suma al histórico año de las hermanas Rodas, quienes recientemente consiguieron la primera medalla panamericana de bádminton para Paraguay, al conquistar el bronce en dobles femenino U19.

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La dupla también viene de destacadas actuaciones internacionales y forma parte del grupo de jóvenes que apunta a representar al país en los próximos grandes desafíos deportivos.