San José va contra Félix Pérez en Villa Morra, por el Clausura de la LNB

Este lunes jugará el vigente campeón y líder del torneo Clausura de baloncesto de Primera, enfrentando a Félix Pérez Cardozo.

El partido está marcado para las 20:00, en el polideportivo “Efigenio González” de Villa Morra.

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Los juegos adelantados de este domingo lo protagonizarán Colonias Gold vs. Capiatá Bulls y Club Deportivo Amambay vs. Deportivo Campoalto.

Los Gold reciben en Obligado a los Bulls, a partir de las 19:30. Por su parte, las Águilas del Norte harán lo propio contra Campoalto en el estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero, desde las 18:30.

Este martes se completa la fecha con el encuentro entre Olimpia Kings y San Alfonso de Minga Guazú.

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El cotejo está programado en el Complejo Urbano del COP, desde las 20:00.

* Posiciones. Hasta el momento se cumplieron tres fechas completas en el segundo torneo de la temporada de la principal categoría.

Las posiciones son las siguientes:

Deportivo San José lidera el certamen con 6 puntos, seguido por Colonias Gold 5, Olimpia 5, Campoalto 5, Amambay 4, San Alfonzo 4, Félix Pérez Cardozo 4, Capiatá Bulls 3.

Las chicas de San José ganan el Sub 22

Deportivo San José se impuso en la final de la Liga de Desarrollo Femenina Sub 22 a Félix Pérez Cardozo, ganando 69-65.

Las “santas” consiguieron el 2-0 en la serie al mejor de tres partidos, en su casa el polideportivo “León Coundou”.

En la ida, en territorio de las “rojas” de Villa Morra, Deportivo San José derrotó por mayor margen, 81-61 a Félix Pérez.