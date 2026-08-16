Venezuela gana en penales y la albirroja Sub 17 queda en cuarto puesto

Paraguay no pudo subir al podio del Campeonato Sudamericano Sub 17 de futsal, luego de perder en penales contra Venezuela.

A continuación, Brasil y Argentina definían el cetro regional.

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Ya en la fase de grupos, los petroleros se impusieron 3-2 en tiempo normal, para quedarse con el primer lugar de la serie A.

En el cotejo de este domingo, mientras el primer gol para Paraguay fue en contra de su valla de Venezuela, luego anotó Derlis Mora, en ambos casos los albirrojos desnivelaron el marcador, pero lastimosamente desde el punto penal fue mas efectiva la vinotinto.

* Team Paraguay. Los seleccionados dirigidos por el coach Manuel Aquino en este sudamericano fueron:

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Leonardo Acuña (capitán), Mauro Mora, Oliver Sandoval, Giulianno Tessaro y Julio Cáceres (titulares). Alternantes: Rafael Krutzmann (portero), Octavio Cáceres, Rodrigo Castillo, Alex Cardozo, Fabricio Giménez, Agustín Barreto, Derlis Mora, Mathías Acosta y Álvaro Valdez.

* Otras posiciones en el “suda”. En el primer cotejo dominguero, Ecuador se impuso 5-4 a Uruguay para quedarse con el quinto lugar.

En los demás puestos, dirimidos el sábado, Colombia quedó en séptimo lugar, Perú octavo, Bolivia noveno y Chile décimo.

Sudamericano Sub 20, próxima cita

La próxima cita para la Albirroja será el Campeonato Sudamericano Sub 20 Masculina que se celebrará en Venezuela, entre los meses de septiembre y octubre próximos.

Nuevamente las 10 selecciones del Cono Sur estarán presentes en el país petrolero, para el torneo de menores de 20 años de edad, que se disputará del 26 de septiembre al 4 de octubre.

Paraguay integra el Grupo A, junto a Venezuela, Colombia, Uruguay y Bolivia.

En el Grupo B se encuentran Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Chile.