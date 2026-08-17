Albicelestes se adueñan del sudamericano de futsal derrotando a Brasil, Paraguay cuarto

La selección de Argentina festejó el tricampeonato en la cuarta edición del Sudamericano Masculino Sub 17 de futsal que se llevó a cabo en nuestro país y culminó el domingo, con la consagración de la Albiceleste que se impuso 2-1 contra Brasil.

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Los goles del monarca fueron de Axel Barrios y Lorenzo Sampedro, mientras para los vicecampeones convirtió Luka Berroeço.

Argentina 2 - Brasil 1

Estadio: Complejo Suma. Primer árbitro: Andrés Martínez (URU). Segundo árbitro: Diego Ayres (URU). Tercer árbitro: Feliciano Fariña (PAR). Cuarto árbitro: Édgar Barrios (PAR). Cronometrista: Linderman Bruzuela (VEN). Delegado CONMEBOL: Ernesto Braun (VEN).

Argentina 2: Santino Sánchez; Axel Barrios, Manuel Cabrera, Lorenzo Sampedro y Joaquín Pesl. Alternaron: Enzo Meza, Felipe Ramos, Felipe González, Valentino Martínez, Enzo López, Gian Soñer, Valentín Latrechiano, Lisando Velásquez, Santino Torres. DT: Santiago Basile.

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Brasil 1: Cauã Gamba; Kauã De Souza, Cauã Farias, Murilo Carlos Saad e Isaac Miqueias. Alternaron: Kaique Ferreira, Raimundo Andrade, Víctor Dos Santos, João Fronza, Pietro Scheffemacher, Jhon Domingos, Luka Berroeço, Arthur Furtado y Pietro Petelincar. DT: Diogo Alves.

Goles: Argentina: PT Axel Barrios, TE Lorenzo Sampedro. Brasil: ST Luka Berroeço.

Amonestados: Brasil: PT Jhon Domingos.

Expulsado: Argentina: PT Gian Soñer.

* Las demás posiciones. Este domingo, en el partido por el tercer lugar, Venezuela derrotó 4-2 en penales a Paraguay, para subir al podio, tras paridad de 2-2 en tiempo normal.

Antes, Ecuador se impuso 5-4 a Uruguay y quedó en quinto puesto.

En otros duelos, Colombia le ganó a Perú para quedar en el séptimo lugar, mientras Bolivia hizo lo propio contra Chile, para terminar en noveno.

Posiciones finales

1 – Argentina

2 – Brasil

3 – Venezuela

4 – Paraguay

5 – Ecuador

6 – Uruguay

7 – Colombia

8 – Perú

9 – Bolivia

10 – Chile