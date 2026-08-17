Albicelestes se adueñan del sudamericano de futsal derrotando a Brasil, Paraguay cuarto

La selección de Argentina festejó el tricampeonato en la cuarta edición del Sudamericano Masculino Sub 17 de futsal que se llevó a cabo en nuestro país y culminó el domingo, con la consagración de la Albiceleste que se impuso 2-1 contra Brasil.
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Los goles del monarca fueron de Axel Barrios y Lorenzo Sampedro, mientras para los vicecampeones convirtió Luka Berroeço.
Argentina 2 - Brasil 1
Estadio: Complejo Suma. Primer árbitro: Andrés Martínez (URU). Segundo árbitro: Diego Ayres (URU). Tercer árbitro: Feliciano Fariña (PAR). Cuarto árbitro: Édgar Barrios (PAR). Cronometrista: Linderman Bruzuela (VEN). Delegado CONMEBOL: Ernesto Braun (VEN).
Argentina 2: Santino Sánchez; Axel Barrios, Manuel Cabrera, Lorenzo Sampedro y Joaquín Pesl. Alternaron: Enzo Meza, Felipe Ramos, Felipe González, Valentino Martínez, Enzo López, Gian Soñer, Valentín Latrechiano, Lisando Velásquez, Santino Torres. DT: Santiago Basile.
Brasil 1: Cauã Gamba; Kauã De Souza, Cauã Farias, Murilo Carlos Saad e Isaac Miqueias. Alternaron: Kaique Ferreira, Raimundo Andrade, Víctor Dos Santos, João Fronza, Pietro Scheffemacher, Jhon Domingos, Luka Berroeço, Arthur Furtado y Pietro Petelincar. DT: Diogo Alves.
Goles: Argentina: PT Axel Barrios, TE Lorenzo Sampedro. Brasil: ST Luka Berroeço.
Amonestados: Brasil: PT Jhon Domingos.
Expulsado: Argentina: PT Gian Soñer.
* Las demás posiciones. Este domingo, en el partido por el tercer lugar, Venezuela derrotó 4-2 en penales a Paraguay, para subir al podio, tras paridad de 2-2 en tiempo normal.
Antes, Ecuador se impuso 5-4 a Uruguay y quedó en quinto puesto.
En otros duelos, Colombia le ganó a Perú para quedar en el séptimo lugar, mientras Bolivia hizo lo propio contra Chile, para terminar en noveno.
Posiciones finales
1 – Argentina
2 – Brasil
3 – Venezuela
4 – Paraguay
5 – Ecuador
6 – Uruguay
7 – Colombia
8 – Perú
9 – Bolivia
10 – Chile