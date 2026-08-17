Polideportivo
17 de agosto de 2026 a la - 19:34

Albicelestes se adueñan del sudamericano de futsal derrotando a Brasil, Paraguay cuarto

La selección de Argentina festejó el título del Sudamericano de futsal Sub 17 que se realizó en el Complejo SUMA de Luque. Paraguay fue cuarto.
La selección de Argentina festejó el título del Sudamericano de futsal Sub 17 que se realizó en el Complejo SUMA de Luque. Paraguay fue cuarto.

Argentina se derrotó 2-1 a Brasil, en tiempo extra, para alzarse con el título del IV Campeonato Sudamericano de Futsal Sub 17 por tercera vez consecutiva. La selección paraguaya perdió el juego por el bronce contra Venezuela y quedó en cuarto puesto.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La selección de Argentina festejó el tricampeonato en la cuarta edición del Sudamericano Masculino Sub 17 de futsal que se llevó a cabo en nuestro país y culminó el domingo, con la consagración de la Albiceleste que se impuso 2-1 contra Brasil.

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Los goles del monarca fueron de Axel Barrios y Lorenzo Sampedro, mientras para los vicecampeones convirtió Luka Berroeço.

Argentina 2 - Brasil 1

Estadio: Complejo Suma. Primer árbitro: Andrés Martínez (URU). Segundo árbitro: Diego Ayres (URU). Tercer árbitro: Feliciano Fariña (PAR). Cuarto árbitro: Édgar Barrios (PAR). Cronometrista: Linderman Bruzuela (VEN). Delegado CONMEBOL: Ernesto Braun (VEN).

Argentina 2: Santino Sánchez; Axel Barrios, Manuel Cabrera, Lorenzo Sampedro y Joaquín Pesl. Alternaron: Enzo Meza, Felipe Ramos, Felipe González, Valentino Martínez, Enzo López, Gian Soñer, Valentín Latrechiano, Lisando Velásquez, Santino Torres. DT: Santiago Basile.

Brasil 1: Cauã Gamba; Kauã De Souza, Cauã Farias, Murilo Carlos Saad e Isaac Miqueias. Alternaron: Kaique Ferreira, Raimundo Andrade, Víctor Dos Santos, João Fronza, Pietro Scheffemacher, Jhon Domingos, Luka Berroeço, Arthur Furtado y Pietro Petelincar. DT: Diogo Alves.

Goles: Argentina: PT Axel Barrios, TE Lorenzo Sampedro. Brasil: ST Luka Berroeço.

Amonestados: Brasil: PT Jhon Domingos.

Expulsado: Argentina: PT Gian Soñer.

* Las demás posiciones. Este domingo, en el partido por el tercer lugar, Venezuela derrotó 4-2 en penales a Paraguay, para subir al podio, tras paridad de 2-2 en tiempo normal.

Antes, Ecuador se impuso 5-4 a Uruguay y quedó en quinto puesto.

En otros duelos, Colombia le ganó a Perú para quedar en el séptimo lugar, mientras Bolivia hizo lo propio contra Chile, para terminar en noveno.

Posiciones finales

1 – Argentina

2 – Brasil

3 – Venezuela

4 – Paraguay

5 – Ecuador

6 – Uruguay

7 – Colombia

8 – Perú

9 – Bolivia

10 – Chile