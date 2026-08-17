Homenaje por 50° Aniversario del Vicecampeonato Mundial Universitario de fútbol

La Cámara de Senadores, impulsada por la gestión del Senador Nacional Luis Pettengill, realizará este miércoles un acto conmemorativo a la histórica obtención del vicecampeonato en el V Mundial Universitario de fútbol, en Montevideo, Uruguay, en el año 1976.

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El vicecampeonato ecuménico de fútbol fue una de las mayores hazañas del deporte no profesional paraguayo logrado en el mítico estadio Centenario, contra la selección de Corea del Sur.

La Cámara de Senadores prevé los actos de reconocimiento y entrega de distinciones a los protagonistas y familiares de aquellos jugadores que han fallecido.

* Histórico triunfo contra Uruguay. En cuanto a la campaña histórica del combinado guaraní conducido por Darío Jara Saguier, la selección consiguió dos empates, contra Irán 0-0 y versus España 1-1, con tanto de Miguel Zacarías.

La clasificación a los cuartos de final se obtuvo con la gran victoria sobre Bélgica, por 3-2, con goles de Miguel Zacarías, Miguel María Michelagnoli y Édgar Ozuna.

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En esta fase de cuartos, el combinado paraguayo derrotó nada menos que a la anfitriona, Uruguay, con gol de Miguel María Michelagnoli y una gran labor del fallecido portero Carlos Codas, en un estadio ante 55.000 espectadores.

La semifinal fue contra Francia, con un nuevo empate para los dirigidos por Jara Saguier, y la definición favorable a los tricolores de franja horizontal, por 4-3. Los goles fueron de Zacarías, Michelagnoli, Arnaldo Castorino y Narciso Noguera, ante unos 45.000 personas.

Incidentes en la final. En la gran final contra Corea, la selección asiática se adelantó en el marcador, pero Michelagnoli igualó.

Mas tarde, el árbitro español Pablo Sánchez pitó un penal contra Paraguay (una crónica del diario El País de Montevideo señaló que la falta fue fuera del área). El disparo coreano pega en el poste, y por un supuesto adelantamiento del golero guaraní Codas (sin que tuviera intervención en la trayectoria del tiro), el árbitro vuelve a repetir el tiro, y allí marca Corea. El 2-1 favorable a la selección de Corea del Sur fue el resultado final.

El jugador Ozuna aplaudió al árbitro, y fue expulsado, y unos minutos mas tarde, al continuar el partido, el capitán Duarte también vio la roja por una falta común, según relatan los protagonistas.

Los incidentes se vuelven violentos en el campo de juego y Miguelito Napout también es expulsado, por lo que el DT Jara Saguier decide retirar al equipo. Mas tarde, enfriados los ánimos, la delegación paraguaya volvió a la cancha para recibir la copa de vicecampeón mundial.