Bolívar se consagra en C15, días antes del Mundial de selecciones de salonismo

Simón Bolívar fue el mejor en el torneo C15 de fútbol de salón, venciendo en la última fecha del cuadrangular final a Deportivo Atenas.

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También arribaron a esta instancia los cuadros de Artemios FC y Villeta FC, en los juegos que se disputaron en cancha de Fomento de Barrio Obrero.

* Resquín, gran goleador. En cuanto al juego decisivo, los “libertadores” se impusieron merced a la gran producción goleadora de Santiago Resquín con los 4 tantos de la victoria, mientras para los “atenienses” anotaron Matías Sanguina 2 e Ivo Salas.

* Podio para Artemios. En el juego por el tercer lugar, Artemios se impuso por 4 goles contra 2 a Villeta FC, para subir al podio, con goles de Basthian Báez con 3 goles y Axel Pérez para los del barrio Santa Ana, mientras Mathías Larrea e Isaías Maidana lo hicieron para los de la Ciudad Industrial.

Mundial C15

Ahora que culminó el certamen de C15 Metropolitano, todo gira en torno a la cita ecuménica que será desde el 7 de septiembre próximo, en Carmen del Paraná y Coronel Bogado.

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Un total de 12 selecciones tomará parte del torneo que se disputará como sede principal en el “Tupa Ra’y” de Carmen y “Padre Mauricio” de Coronel Bogado.