Con dos juegos se inicia el jueves la quinta fecha del Clausura de básquet

Los partidos Deportivo Campoalto vs. Colonias Gold y Capiatá Bulls vs. Félix Pérez Cardozo abren la quinta ronda de juegos por el Torneo Clausura de baloncesto.

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El polideportivo Urbano COP será el escenario vedette de la ronda de partidos de baloncesto, puesto que tres de los cuatro compromisos se jugarán en dicho parquet.

En el primero de ellos, Deportivo Campoalto recibirá en esta cancha a Colonias Gold, desde las 20:00.

Capiatá Bulls se queda en la ciudad para recibir a Félix Pérez Cardozo, en el polideportivo de la Cooperativa, desde las 20:30.

San José vs. Kings, en el Urbano

El viernes se disputará el plato fuerte de la fecha, con el encuentro entre Deportivo San José y Olimpia Kings, a las 21:00, en el polideportivo Urbano del COP.

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El otro partido será entre San Alfonzo de Minga Guazú y Deportivo Amambay, desde las 18:15, en el polideportivo Urbano COP.

* Posiciones. Deportivo San José se encuentra liderando el torneo, luego de las primeras cuatro fechas.

La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:

1° Deportivo San José 8 puntos (+58)

2° Colonias Gold 7 puntos (+50)

3° Olimpia Kings 7 puntos (+33)

4° Deportivo Amambay 6 puntos (+67)

5° Deportivo Campoalto 6 puntos (-14)

6° San Alfonzo de Minga Guazú 5 puntos (-25)

7° Félix Pérez Cardozo 5 puntos (-58)

8° Capiatá Bulls 4 puntos (-111)