El clásico se disputa en las semifinales de la Liga Premium de futsal

El clásico del fútbol paraguayo se traslada al futsal, donde los tradicionales rivales Olimpia y Cerro Porteño se medirán en la semifinal de ida de la Liga Premium de futsal en el fútbol chico.

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De entrada jugarán este viernes, Recoleta FC contra Exa Ysaty, el segundo del Grupo A de la Liguilla (Segunda Etapa), contra el primero del Grupo B, respectivamente.

El compromiso se disputará en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América, sobre Quinta Avenida, desde las 21:00.

El sábado será el otro partido de ida, donde los franjeados llevan a los azulgranas a Capiatá, para el partido entre los clásicos rivales.

El cotejo será en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, desde las 13:30. Cerro fue primero del Grupo A de la Liguilla, mientras Olimpia fue escolta de Ysaty en el “B”.

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Las alternativas de este partido van en directo por la televisión (TigoSport).

En cuanto a las definiciones en la Liguilla, las puntuaciones finales fueron:

Puntuaciones Grupo A de la Liguilla: Cerro Porteño 17 puntos, Recoleta FC 7 (clasificados a las semifinales), San Cristóbal 6 y Afemec 5.

Puntuaciones Grupo B de la Liguilla: Exa Ysaty 17 puntos, Olimpia 13 (clasificados a las semifinales), Deportivo Santaní 4 y Star’s Club 0.

Permanencia y descenso

En la segunda etapa se definieron los ítems correspondientes a las permanencias de la Liga Premium y descensos a la División de Honor del futsal APF.

El 3 de Mayo y Coronel Escurra obtuvieron amplias ventajas con relación a Presidente Hayes y Sol-Campoalto en la Liguilla, por el Grupo C del torneo.

De esta forma, 3 de Mayo y Escurra permanecen en la principal división, mientras Hayes y Sol-Campoalto perdieron la categoría.

Puntuaciones Grupo C de la Liguilla: 3 de Mayo 15 puntos, Coronel Escurra 12 (permanecen en la Premium), Presidente Hayes 9 y Sol-Campoalto 0 (descienden a Honor).