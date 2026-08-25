El Club Estrella del Este celebra 43 años de vida institucional

El Club Estrellas del Este festeja un año mas (fundado el 25 de agosto de 1983) en el mundo del deporte, constituyéndose desde sus inicios en una de las instituciones mas poderosas de Alto Paraná y del país.

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El club marcó historia en los torneos de la Federación Paranaense de Fútbol de Salón, con renombradas luminarias del fútbol chico en sus filas, con un memorable pentacampeonato en la época de su mentor el Ing. Joaquín Rodríguez, ya fallecido.

A nivel internacional, conquistó por dos temporadas la Taza Tarobá del Estado de Paraná, con el nombre de Itaipú Sporte Clube.

Estrellas del Este también incursionó y se hizo de varias copas en torneos de la Federación Paraguaya de Vóleibol, siendo monarca con excluyentes atletas

En cuanto a la conmemoración del 43 aniversario mas del ente, integrantes del team salonístico histórico se reunieron en el Club Social Área 1.

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Del encuentro participaron varias fulgurantes ex estrellas del salonismo como Alfredo Ocampos, Gilberto Bogado, Juan Ojeda, Benjamín Ramírez, Wilfrido Miranda, Édgar Lezcano, Antonio Morel, Francisco Ibarrola, César Villalba, Pablo Román, y los dirigentes Juan Peralta y Aníbal Gutiérrez.

Infaltables anécdotas y reconocimiento a quienes forjaron la grandeza del club, fueron parte de la amena reunión aniversaria, así como los recuerdos a quienes ya partieron a la eternidad.