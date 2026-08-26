Atletismo define su artillería para los Odesur Santa Fe 2026

La lista fue confeccionada bajo los criterios técnicos establecidos por la FPA y con el aval del Departamento Metodológico del Comité Olímpico Paraguayo. El objetivo es claro: llevar a Santa Fe a los atletas con mejores posibilidades de protagonismo y resultados competitivos.

Lea más: Villa Panamericana de Lima volverá a acoger a deportistas de Juegos Panamericanos de 2027

Entre los nombres destacados aparece Lars Anthony Flaming, quien llega con una de las principales cartas paraguayas en lanzamiento de jabalina, además de Romeo Alexander Mäennel, que afrontará el exigente decatlón.

En velocidad, Paraguay tendrá a los olímpicos Xenia Hiebert y César Almirón además de los plusmarquistas de Macarena María Giménez, Gustavo Mongelós y Alexis Wolk, varios de ellos también convocados para los relevos 4x100 y 4x100 mixto.

La representación en pista se completa con Araceli Martínez en los 800 metros, Camden Mark Gilmore en los 1.500, Oliver David Cabañas en los 800, Marcos Alexis Reinaldi en los 5.000 y 10.000 metros, además de Monserrath Gauto en los 400 y 400 con vallas.

En las pruebas de campo también fueron convocados Christopher Thiessen y Alexander Villalba, ambos en salto largo, mientras que Thiessen además integra los relevos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La delegación buscará trasladar a Santa Fe el crecimiento que viene mostrando el atletismo paraguayo y competir de igual a igual en una cita regional que reunirá a buena parte de los mejores exponentes sudamericanos.

Paraguay ya tiene a sus velocistas, fondistas, saltadores y lanzadores. Ahora será turno de la pista y el campo para transformar la convocatoria en resultados.