Gimnastas paraguayas intensifican preparación para dos grandes desafíos

Las atletas se preparan para los Juegos Sudamericanos Asunción 2026 (Suda ASU), que se desarrollarán en nuestro país, y posteriormente fueron seleccionadas para representar a Paraguay en el Centroamericano El Salvador 2026, previsto del 21 al 25 de septiembre en San Salvador.

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Las gimnastas convocadas son Olivia Jara, Siena Soerensen, Renata Quiñónez, Gianna Cárdenas, Victoria Bogado, Nicole Wuth y Luciana Cáceres.

La preparación se desarrolla con entrenamientos diarios en la Federación Paraguaya de Gimnasia, en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), bajo la supervisión técnica de las entrenadoras Ana Martínez y Sonia Núñez.