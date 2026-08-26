Los Pynandi Sub 20 golean a Uruguay y avanzan a las semifinales

Los Pynandi derrotaron este miércoles a los orientales por 5-1, y culminarán este jueves la fase de grupos enfrentando a Brasil, que también se encuentra con igual puntaje que los albirrojos, en la cima del Grupo B del torneo de fútbol playa.
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Por el mismo grupo de Paraguay, los brasileños derrotaron 6-0 a Bolivia.
Por el Grupo A, Chile se impuso a Argentina por 4 a 3, mientras Perú y Colombia cerraban la jornada.
Las posiciones en el Grupo B, con los Pynandi a la cabeza, se encuentra así:
Paraguay 9 puntos (+14 goles)
Brasil 9 puntos (+13)
Bolivia 4 puntos (-10)
Uruguay 0 (-10)
Ecuador 0 (-7)
* Programa de la fecha 5. La última fecha de la fase de grupos prevé estos partidos:
Grupo B
12:00 Uruguay vs. Ecuador
14:00 Paraguay vs. Brasil
Grupo A
16:00 Colombia vs. Venezuela
18:00 Perú vs. Chile
Este viernes hay jornada de descanso, y el sábado se disputarán juegos posicionales y las semifinales.
La gran final, y otros puestos posicionales se disputarán este domingo.