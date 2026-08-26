Polideportivo
26 de agosto de 2026 a la - 19:06

Los Pynandi Sub 20 golean a Uruguay y avanzan a las semifinales

Los Pynandi se impusieron con comodidad a Uruguay para asegurar el pase a las semifinales del Sub20 de fútbol playa. Este jueves enfrenta a Brasil para cerrar la fase de grupos y dirimir el primer puesto en su serie.
Los Pynandi se impusieron con comodidad a Uruguay para asegurar el pase a las semifinales del Sub20 de fútbol playa. Este jueves enfrenta a Brasil para cerrar la fase de grupos y dirimir el primer puesto en su serie.

La selección paraguaya derrotó a la uruguaya por 5 goles contra 1 este miércoles, para avanzar a la fase semifinal del Sudamericano Sub 20 de fútbol playa. Este jueves jugará contra Brasil, también ya clasificado, para completar la fase de grupos.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los Pynandi derrotaron este miércoles a los orientales por 5-1, y culminarán este jueves la fase de grupos enfrentando a Brasil, que también se encuentra con igual puntaje que los albirrojos, en la cima del Grupo B del torneo de fútbol playa.

Lea más: Pynandi busca semifinales

Por el mismo grupo de Paraguay, los brasileños derrotaron 6-0 a Bolivia.

Por el Grupo A, Chile se impuso a Argentina por 4 a 3, mientras Perú y Colombia cerraban la jornada.

Las posiciones en el Grupo B, con los Pynandi a la cabeza, se encuentra así:

Paraguay 9 puntos (+14 goles)

Brasil 9 puntos (+13)

Bolivia 4 puntos (-10)

Uruguay 0 (-10)

Ecuador 0 (-7)

* Programa de la fecha 5. La última fecha de la fase de grupos prevé estos partidos:

Grupo B

12:00 Uruguay vs. Ecuador

14:00 Paraguay vs. Brasil

Grupo A

16:00 Colombia vs. Venezuela

18:00 Perú vs. Chile

Este viernes hay jornada de descanso, y el sábado se disputarán juegos posicionales y las semifinales.

La gran final, y otros puestos posicionales se disputarán este domingo.