Los Pynandi Sub 20 golean a Uruguay y avanzan a las semifinales

Los Pynandi derrotaron este miércoles a los orientales por 5-1, y culminarán este jueves la fase de grupos enfrentando a Brasil, que también se encuentra con igual puntaje que los albirrojos, en la cima del Grupo B del torneo de fútbol playa.

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Por el mismo grupo de Paraguay, los brasileños derrotaron 6-0 a Bolivia.

Por el Grupo A, Chile se impuso a Argentina por 4 a 3, mientras Perú y Colombia cerraban la jornada.

Las posiciones en el Grupo B , con los Pynandi a la cabeza, se encuentra así:

Paraguay 9 puntos (+14 goles)

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Brasil 9 puntos (+13)

Bolivia 4 puntos (-10)

Uruguay 0 (-10)

Ecuador 0 (-7)

* Programa de la fecha 5. La última fecha de la fase de grupos prevé estos partidos:

Grupo B

12:00 Uruguay vs. Ecuador

14:00 Paraguay vs. Brasil

Grupo A

16:00 Colombia vs. Venezuela

18:00 Perú vs. Chile

Este viernes hay jornada de descanso, y el sábado se disputarán juegos posicionales y las semifinales.

La gran final, y otros puestos posicionales se disputarán este domingo.