Alcaraz y Djokovic chocarían en semifinales del US Open

El sorteo del último Grand Slam del año, dado a conocer este jueves, deparó una difícil ruta para la estrella española Carlos Alcaraz, que regresa a las pistas después de más de cuatro meses parado por una lesión de muñeca.

Lea más: Dani Vallejo, con rival definido para el Abierto de Estados Unidos

Doble campeón del US Open, Alcaraz se presenta en esta edición como segundo sembrado por detrás del alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie ante la ausencia del italiano Jannik Sinner, líder de la ATP.

Alcaraz no se cruzaría con Zverev hasta la final pero antes puede tener que afrontar unos desafiantes cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton o el francés Arthur Fils, recientes campeones de los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.

En semifinales podría esperarle Novak Djokovic, que hará un nuevo intento por alcanzar su ansiado título 25 de Grand Slam, el ruso Daniil Medvedev o los estadounidenses Frances Tiafoe y Brandon Nakashima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alcaraz debutará en primera ronda frente al ruso Roman Safiulin, #98 de la ATP, con el que tiene un registro personal de 1-1.

Djokovic, de su lado, se medirá con el argentino Mariano Navone, y Zverev, con el italiano Lorenzo Sonego.

En el lado del alemán aparece el español Rafael Jódar, la gran revelación de la temporada, que debutará en un US Open como duodécimo sembrado a sus 19 años, con el australiano Thanasi Kokkinakis como primer oponente.

El argentino Francisco Cerúndolo, el latinoamericano mejor clasificado en la ATP, se estrenará ante el austriaco Filip Misolic mientras el chileno Alejandro Tabilo lo hará ante el alemán Yannick Hanfmann.