Dani Vallejo, con rival definido para el Abierto de Estados Unidos

El sorteo del US Open, celebrado este jueves, determinó que el ascendente tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo Álvarez enfrente al francés Gaël Monfils, de 39 años, en la primera ronda de la competencia que se abre el próximo domingo y que se extenderá hasta el 13 de setiembre.

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El deportista guaraní, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004, se encuentra en el puesto 61 del escalafón mundial, su mejor ubicación.

Ya en el ocaso de su carrera, Monfils alcanzó la sexta ubicación del ránking en noviembre de 2016. Actualmente se ubica en el lugar 307. Ostenta 13 títulos individuales, 3 de la categoría 500 y 10 de 250.

El galo se caracteriza por la espectacularidad de su tenis (aunque inconsistente), carisma y capacidad atlética, disminuida por el correr del tiempo.

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El triunfador del duelo entre Vallejo y Monfils del domingo (cancha y horario aún no definidos) jugará en la segunda ronda con el vencedor del match entre el joven estadounidense Learner Tien (20 años), decimocuarto favorito, y el portugués Nuno Borges.

El Abierto de Estados Unidos será el tercer Grand Slam en el que intervendrá Dani Vallejo, que no pudo superar la clasificación en Australia, perdiendo en la tercera y última ronda del selectivo, luego ingresó directamente al cuadro principal de Roland Garros, evento en el que venció el británico Cameron Norrie y luego perdió contra el francés Moïse Kouamé. En Wimbledon sucumbió en la primera ronda contra el colombiano Nicolás Mejía.