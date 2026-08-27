Gabriela Narváez con inédito Diploma Olímpico, y competencia en Suiza

La atleta paraguaya Gabriela Narváez estará representando a nuestro país en el Lausanne Judo Grand Slam 2026, que se celebrará del viernes al domingo próximos en Suiza, pero antes de las justas internacionales, la judoca guaraní recibió el Diploma de los Juegos Olímpicos.

Lea más: Gabriela Narváez con destacada actuación en Lima

De esta manera Gaby hace historia al convertirse en la primera mujer paraguaya en obtener un Diploma Olímpico, así como la primera atleta de un deporte individual, en este caso el Judo, en obtener esta distinción para nuestro país.

El galardón llega luego que en los Juegos Olímpicos “Paris 2024″, Gabriela se ubicara séptima en su categoría, un logro que no tiene parangón en el deporte nacional.

La Federación Paraguaya de Judo (Fepaj) se hizo eco del inédito hecho señalando en sus redes que “Gabriela recibió un merecido reconocimiento por el Diploma Olímpico obtenido, fruto de su esfuerzo, dedicación y compromiso con el deporte paraguayo. Desde la Federación Paraguaya de Judo (FEPAJ) le deseamos el mayor de los éxitos en su competencia. ¡Confiamos en vos, Gaby!“.

* El Grand Slam. En cuanto a las competencias donde combatirá Gabriela, las mismas se celebrarán en el tatami del Vandoise Arena, Lausana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por primera vez, Suiza alberga un eslabón del Circuito Mundial de Judo, con la participación de unos 900 atletas de todo el mundo (600 en la categoría élite y 300 de modalidades adaptadas y para-judo).