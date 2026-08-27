Jueves, 27 de agosto de 2026

Mónaco. La Liga de Campeones 2026-2027 toma forma este jueves, con Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Betis entre los 36 clubes presentes en el sorteo de la fase liga en Mónaco (16.00 GMT) rumbo a la final del 5 de junio en el Metropolitano de Madrid y el PSG en busca de su tercer título consecutivo. Pro Olga Martín

Barcelona/Vigo. El Barcelona se estrena en su estadio ante el Athletic Club, en un partido aplazado de la primera jornada que contará con el debut del mejor jugador del Mundial, Rodri, y en el que finalmente no se homenajeará a los ocho jugadores azulgranas que ganaron la Copa del Mundo como estaba previsto. También se disputa el Celta-Osasuna que no se pudo jugar por el mal estado del césped en Balaídos.

Castellón. La sexta etapa de la Vuelta a España, con un sinuoso recorrido de 177,5 kilómetros entre Alcossebre y Castellón y 3.000 metros de desnivel, puede aportar alguna de las grandes sorpresas de esta 81 edición, con el ascenso final en el Bartolo, de primera categoría, como principal atracción. Por Carlos de Torres

Redacción deportes. El gran derbi Países Bajos-Bélgica y un choque de gran altura como el Argentina-Australia definen este jueves cuáles serán los dos equipos que pasarán a disputar el título del Mundial femenino de hockey.

Redacción deportes. Nueva escala de la Liga de Diamante, esta vez en la mítica Weltklasse de Zúrich en el Letzigrund de Zúrich, donde se reunirán buena parte de las principales estrellas del atletismo mundial. El sueco Armand Duplantis en salto de pértiga, y la mediofondista suiza Audrey Werro, en 800 metros, buscarán sendos récords del mundo.

Lima. Panam Sports, la organización deportiva panamericana, inicia en Lima su cuadragésimo novena asamblea general, donde debe decidirse la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029.

- Liga Diamante. Reunión en Zúrich.

- Rally de Paraguay, 11ª cita del Mundial (hasta 30).

- La selección chilena de baloncesto recibe a la selección de Estados Unidos por las clasificatorias para el Mundial 2027 de Catar, en partido de la segunda ronda del Grupo E que se disputará en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional en Santiago. (FOTO)

- Comentario del encuentro que las selecciones de Uruguay y Bahamas disputarán en Montevideo por la primera fecha de la segunda ronda de las eliminatorias para la Copa Mundial de Baloncesto de 2027. (FOTO)

- Sexta etapa de La Vuelta a España (hasta el 13): Alcossebre (Castellón)-Castellón, de 176.8 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- Mundiales de bicicleta de montaña en Val di Sole-Trentino (Italia) (hasta 30).

- Sorteo de la fase de liga de la Liga de Campeones 2026/27 (16.00 GMT, en Mónaco)(FOTO). Información de Olga Martín e Iñaki Dufour

- Las federaciones de la UEFA se reúnen en Mónaco para decidir levantar el boicot que anunciaron a las competiciones de la FIFA tras el proyecto de su presidente, Gianni Infantino, de vender participaciones privadas del Mundial y que luego retiró.

- España. LaLiga EA Sports. 1ª jornada (FOTO): Celta-Osasuna (18.30 GMT) Y Barcelona-Athletic (19.00 GMT) - Liga Europa. Play off. Vuelta.

- Liga Conferencia. Play off. Vuelta: Crónica del partido Partizan-Getafe

- El entrenador español del PSG, Luis Enrique Martínez, da una conferencia de prensa previa a la segunda jornada de Liga francesa ante el Lille. 10.00

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con la declaración de tres profesionales de la salud que integraron la junta médica interdisciplinaria que en 2021 elaboró un informe sobre su fallecimiento.

.- El Olimpia hondureño se enfrenta este jueves con el Saprissa costarricense como parte de la Copa Centroamericana de la Concacaf. (Foto)

- Copa Centroamericana. Primera fase: Deportivo Mixco-Alianza, Olimpia-Saprissa

- PGA Tour. TOUR Championship, en el club East Lake de Atlanta, Georgia (EE.UU.) (hasta 30).

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30). Torneo femenino: Chile-Nueva Zelanda (9.00 GMT, partido por el decimoquinto), China-España (15.00 GMT, partido por el séptimo puesto). Semifinales del femenino: Países Bajos-Bélgica (16.00 GMT), Argentina-Australia (18.30 GMT)

- Juegos Mediterráneos, en Taranto (Italia) (hasta 3 sep).

- Panam Sports, la organización deportiva panamericana, inicia en Lima su cuadragésimo novena asamblea general, donde debe decidirse la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029. Hotel Westin (FOTO) (VÍDEO)

- Torneo WTA 500 de Monterrey (México) (hasta 29).

- Sorteo de los cuadros individuales del Abierto de Estados Unidos.

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Redacción EFE Deportes