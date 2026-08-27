Panam Sports espera tener en Lima 2027 "los mejores Juegos Panamericanos de la historia"

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, inauguró la asamblea general recordando que en 2019 clausuró los Juegos Panamericanos como "los mejores y más grandes de la historia", algo que confía en que pueda ser superado en Lima 2027.

"Tenemos mucha esperanza en estos Juegos Panamericanos", señaló Ilic al apuntar a "hacer un mejor trabajo porque Perú, el movimiento olímpico y Panam Sports se merecen una gran fiesta".

En la ceremonia de apertura de la asamblea de Panam Sports también participó la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien señaló que este evento deportivo es "una oportunidad para mostrar al mundo que Perú está preparado para organizar los mejores Juegos Panamericanos".

"Lima 2027 debe ser más que una fiesta deportiva. Queremos que sea una oportunidad para dejar un legado que permanezca mucho después que termine su última competencia. Considero que el deporte es más que una política pública. Nos da disciplina, salud, unidad pero sobre todo esperanza", dijo Fujimori.

A la cita también llegó la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la sudafricana Kirsty Coventry, que también manifestó su confianza en "Lima 2027 será seguro un éxito absoluto".

Coventry expresó su satisfacción por estar nuevamente en Lima, donde en 2017 se llevó a acabo la asamblea del COI en la que se escogieron a París y Los Ángeles para acoger los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028, respectivamente.

De su lado, el presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Mangiari, valoró los "esfuerzo denodados y excelentísimos del Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades locales, para que de nuevo América compruebe la excelencia de Perú al servicio del movimiento olímpico".

La asamblea general anual de Panam Sports se prolongará hasta el viernes, y entre las principales decisiones que se tomarán está la elección de la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029 y el representante del organismo ante la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales.

Este encuentro es el colofón a la Semana de Panam Sports, que se celebró desde el lunes en la capital peruana con una serie de talleres y foros sobre mujeres en el deporte y seguridad en el deporte dirigidos a los dirigentes de los 41 comités olímpicos que integran la organización deportiva panamericana.

Como parte de esas actividades, el comité ejecutivo de Panam Sports realizó el miércoles una visita a las instalaciones deportivas donde se celebrarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027, como la Villa Panamericana, que albergará a los miles de participantes en cita; y la Villa Deportiva Nacional (Videna), que será el principal núcleo de los Juegos.