Paraguay jugará contra Colombia en semifinales de la Sub 20 de playa

En la jornada de este jueves, los Pynandi cayeron contra Brasil y quedaron en el segundo lugar del Grupo B, por lo que en las semifinales, Paraguay enfrentará a Colombia en el torneo sudamericano de beach soccer en Lima, Perú.

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Por el Grupo A, en juego para dirimir el primer y segundo lugar, pues ambos también ya estaban clasificados, Colombia le ganó a Venezuela 3 a 2.

Este viernes hay jornada de descanso para todas las selecciones, volviendo las justas el sábado, con juegos posicionales y las semifinales.yeron 2-1 contra Brasil, cerrando la fase de grupos, con lo que ambos equipos clasificados ya de antemano a la semifinal del Sudamericano Sub 20 de fútbol playa, definieron posiciones.

En otro partido por dirimir también la posiciones, Colombia derrotó a Venezuela por el score de 3 goles contra 2, ubicándose primera y segunda en el Grupo A, respectivamente.

En otros juegos de la fase de grupos, Ecuador goleó 5 a 1 a Uruguay.

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En último turno jugaban el dueño de casa, Perú, contra Chile. Libres: Argentina y Bolivia.

* Posiciones. Las posiciones finales tras la primera etapa quedaron así:

Grupo A

Colombia 12 puntos

Venezuela 9 puntos

Chile 3 puntos

Perú 3 puntos

Argentina 0

Grupo B

Brasil 12 puntos

Paraguay 9 puntos

Bolivia 4 puntos

Ecuador 3 puntos

Uruguay 0

* Programación sabatina. El calendario de partidos para este sábado es el siguiente:

12:00 Argentina vs. Uruguay

14:00 Chile/Perú vs. Ecuador

16:00 Colombia vs. Paraguay

18:00 Brasil vs. Venezuela

El domingo jugarán por el quinto puesto: Chile/Perú vs. Bolivia, además del partido por el tercer puesto y la gran final.