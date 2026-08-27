Paraguay jugará contra Colombia en semifinales de la Sub 20 de playa

En la jornada de este jueves, los Pynandi cayeron contra Brasil y quedaron en el segundo lugar del Grupo B, por lo que en las semifinales, Paraguay enfrentará a Colombia en el torneo sudamericano de beach soccer en Lima, Perú.
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Por el Grupo A, en juego para dirimir el primer y segundo lugar, pues ambos también ya estaban clasificados, Colombia le ganó a Venezuela 3 a 2.
Este viernes hay jornada de descanso para todas las selecciones, volviendo las justas el sábado, con juegos posicionales y las semifinales.yeron 2-1 contra Brasil, cerrando la fase de grupos, con lo que ambos equipos clasificados ya de antemano a la semifinal del Sudamericano Sub 20 de fútbol playa, definieron posiciones.
En otro partido por dirimir también la posiciones, Colombia derrotó a Venezuela por el score de 3 goles contra 2, ubicándose primera y segunda en el Grupo A, respectivamente.
En otros juegos de la fase de grupos, Ecuador goleó 5 a 1 a Uruguay.
En último turno jugaban el dueño de casa, Perú, contra Chile. Libres: Argentina y Bolivia.
* Posiciones. Las posiciones finales tras la primera etapa quedaron así:
Grupo A
Colombia 12 puntos
Venezuela 9 puntos
Chile 3 puntos
Perú 3 puntos
Argentina 0
Grupo B
Brasil 12 puntos
Paraguay 9 puntos
Bolivia 4 puntos
Ecuador 3 puntos
Uruguay 0
* Programación sabatina. El calendario de partidos para este sábado es el siguiente:
12:00 Argentina vs. Uruguay
14:00 Chile/Perú vs. Ecuador
16:00 Colombia vs. Paraguay
18:00 Brasil vs. Venezuela
El domingo jugarán por el quinto puesto: Chile/Perú vs. Bolivia, además del partido por el tercer puesto y la gran final.