Pogacar hace el triplete en pugna con Enric Mas, segundo en la general

Duelo grande en el Puerto de El Bartolo, el día tan esperado del "sterrato", donde explotó Pogacar de nuevo, pero en esta ocasión con la respuesta de Enric Mas, quien puso en aprietos al poderoso campeón esloveno. Juntos desde la cima del alto, donde cruzó primero Más, la pelea duró hasta la recta de meta, donde el campeón del mundo impuso su ley por velocidad.

Pogacar alzó los brazos por tercera vez con un tiempo de 4h.12.40, a una media de 42,2 km/hora. A su rueda, después de haber tratado de tu al líder, Enric Mas, ya segundo en la general, a 3.34 minutos. Renace una ilusión en el balear, el mejor de "los otros".

Detrás del dúo protagonista un grupo con Debruyne, Carapaz, Harold Tejada, Felix Gall y Roglic a 46 segundos, el esloveno 4 veces ganador de la Vuelta es tercero de la general a 4.21, cuarto Carapaz a 4.50.

La etapa del "sterrato" estaba llamada a ser una de las sorpresas de la presente edición, movida desde el principio, pero sin consistencia en las fugas hasta la que se formó en el km 80 con 15 corredores, donde entraron Pello Bilbao y y su compañero del Bahrain Santiago Buitrago, interesado en puntuar por el maillot de la montaña.

El colombiano se metió en la pelea por el maillot de puntos azules coronando en cabeza en La Serratella (2a) y La Bandereta (3a) y el segundo puesto en el Alto del Desierto de Las Palmas (2a). El UAE mantuvo a raya el proyecto en el que también entraron Carlos Canal y José Manuel Díaz. Para afrontar los últimos 30 km, al paso por Benicassim, los rebeldes contaban con 1.40 minutos de renta.

El inédito puerto de El Bartolo tenía la palabra. Por delante mandaba el Bahrain con 2 hombres, Bilbao y Buitrago, en la persecución los hombres de Pogacar llevaban con el "gancho" al personal. Los últimos 3 km de los 9 de ascenso todavía no se han asfaltado. Pista de tierra, arreglada, pero incómoda para todos, territorio desconocido.

UAE mostró sus cartas. Jugada cantada. El madrileño Pablo Torres disparó el ritmo en el grupo principal con Pogacar a su rueda. El chaval se apartó y despegó Pogacar a su estilo a 3,6 km de la cima y 24 de meta. En principio nadie fue capaz de seguir al líder. Cedieron Roglic, Onley, Gall, Carapaz, y en principio también Enric Mas.

Pero Enric Mas se ha transformado. Ha vuelto al nivel que le dio 3 podios en la Vuelta. El ciclista de Artá se fue a por Pogacar, se acercó y condenó al maillor rojo a la segunda plaza en el alto. Sorpresa inesperada para Pogacar. No lo esperaba.

Pogacar y Mas, Mas y Pogacar unieron fuerzas para alejar a los rivales comunes. Restaba un descenso de esos temibles, estrecho, con mil curvas. El jefe tomó la iniciativa. Por detrás perseguìan Gall, Carapaz, Roglic, Tejada y Debruyne, a unos 40 segundos con 16 km a meta.

En pleno descenso Mas tomó la delantera. Con un movimiento de mano aconsejó a Pogacar la máxima precaución. Conocía el terreno, sabía lo que podía pasar. Y casi sucede. El líder se salió en una curva, hizo un "Armstrong", recordando la escena del americano en el Tour 2003 rectificando la trayectoria en el pasto antes de volver a la carretera.

Con el susto en el cuerpo se juntaron ambos corredores hasta llegar al llano. Los ultimos 10 km en comandita, a saco, para llegar juntos a la recta de meta. Allí no hubo color. El maillot rojo ganó con autoridad. La tercera de esta edición, la sexta en la Vuelta, en total 130 en su palmarés. Suma y sigue. Queda menos para otra hazaña.

Este viernes vuelve la montaña en la séptima etapa que se disputará entre Vall D'Alba y Valdelinares, de 149,8 km. Se trata de la segunda llegada en alto de la Vuelta, con un total de 5 puertos en el menú. Para empezar el Puerto El Remolcador (2a, 12,4 km al 4,3), seguido del Alto de Zucaina (3a, 5,5 km al 5), Fuente de Rubielos (2a, 5,9 km al 6,3), Puerto de San Rafael (2a, 11 km al 4,3) y Valdelinares (1a, 8,8 km al 5,9).