Puertas abiertas del SND Arena para la Expo Maratón Internacional de Asunción

La Exposición correspondiente a la Maratón Internacional de Asunción se habilitó este jueves en el SND Arena (Av. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón), y se extenderá hasta este sábado a las 17:00.

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La que denominan la máxima fiesta del pedestrismo nacional será este domingo, desarrollándose sobre 42 kilómetros con 195 metros en la Costanera Norte de Asunción, además de la media maratón sobre 21,097 km y los 10K.

En cuanto a la exposición, uno de los principales impulsores de la Maratón Internacional de Asunción, Paulo Reichardt, ex Ministro de Deportes, desató la cinta inaugural del evento, que tiene por sede el polideportivo principal de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

En el acto acompañaron otras personas que promovieron esta carrera en su inicio, así como invitados especiales.

La Expo servirá para la entrega de kits, observar alusiones a las ediciones anteriores de la Maratón Internacional de Asunción, y también habrá numerosos stands con distintos ofrecimientos para atletas y público en general.

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Los horarios de visita de la exposición y entregas de kits para la maratón:

Jueves 27 de agosto de 13:00 a 21:00 horas;

Viernes 28 de agosto: 13:00 a 21:00;

Sábado 29 de agosto de 10:00 a 17:00 horas.

La primera edición de la Maratón se realizó en agosto de 2010.