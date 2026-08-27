Relevista de los Yankees Fernando Cruz sufre un desgarro en el codo y evalúa una cirugía

El cuerpo médico del club confirmó que Cruz sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral cubital de su codo derecho tras someterse a una resonancia magnética.

De 36 años de edad, el boricua, que buscará una segunda opinión médica con el especialista Keith Meister, tiene sobre la mesa una cirugía que terminaría su temporada, según la Major League Baseball (MLB).

"Estamos evaluando las opciones. Estoy muy tranquilo en cuanto a cómo me siento. Tengo un gigante poderoso, como siempre digo. Su nombre es Jesús. Sé que lo mejor está por venir en cuanto a mi salud", comentó Cruz, que cumple su segunda temporada con los "Mulos de Manhattan".

La molestia se agravó el martes frente a los Astros de Houston, cuando Cruz permitió un cuadrangular del dominicano Jeremy Peña para empatar el juego.

El lanzador derecho admitió que ya venía lidiando con un dolor persistente durante las últimas tres semanas.

En su segunda temporada con los Yankees, Cruz registró récord de 4-6 y efectividad de 3.13 en 61 presentaciones, terminando nueve partidos con dos salvamentos.

Su rendimiento decayó en la segunda mitad del año al promediar una efectividad de 5.52 en comparación con el 2.25 de la primera mitad.

Los oponentes lo castigaron en 17 presentaciones después del receso del Juego de Estrellas.

Cruz es conocido por un "splitter" (recta de los dedos separados) devastador con el que generó 72 ponches en 48 entradas la temporada pasada.

Tras el percance sufrido por Cruz, el cuerpo de relevistas neoyorquino ha sumado al veterano Michael Fulmer quien debutó con una octava entrada en blanco el miércoles después de ser llamado desde Triple-A, y además cuenta con Justin Topa en el roster activo.

El equipo también planea incorporar a los serpentineros Clarke Schmidt, que inicia su asignación de rehabilitación el sábado, y Ryan Weathers, programado para volver al bullpen en septiembre, según destaca la MLB.

Aaron Boone, manager de los Yankees, lamentó la situación de Cruz, aunque destacó que esta baja representa una oportunidad para que otros relevistas asuman el protagonismo en el bullpen. "Creo que eso es lo que va a pasar", dijo.