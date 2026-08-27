Valdelinares segundo final en alto de la Vuelta, ¿la cuarta de Pogacar?

Castellón, 27 ago (EFE).- La Vuelta afronta este viernes la segunda llegada en alto de la presente edición en la séptima etapa entre Vall D'Alba y Valdelinares, de 149,8 km y meta a casi 2.000 metros de altitud tras 9,8 km de ascenso donde se citarán de nuevo los hombres de la general.