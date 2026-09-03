Duplantis, Alison Dos Santos, Werro o Paulino, constelación de estrellas en Bruselas

Después de tres intentos seguidos de récord del mundo, la cita de Bruselas se antoja un escenario idóneo para superar los 6,32 metros, una marca que lleva persiguiendo con su pértiga Duplantis y que le serviría para poner el broche de oro a otro año redondo. Aún así, mientras busca su sexto 'diamante' consecutivo, Emmanouil Karalis, número dos del mundo, quiere sorprenderle. El griego ha llevado a Duplantis al límite en repetidas ocasiones en las últimas semanas, ha conseguido una mejor marca al aire libre de 6,16 metros en Lausana y una nueva mejor marca personal de 6,20 metros en Zúrich, intentando incluso batir el récord mundial.

En Bruselas gran parte de las miradas también estarán puestas en los 800 metros. Esta temporada ha sido algo lenta para Emmanuel Wanyonyi, pero el keniano ha alcanzado su mejor forma justo en el momento oportuno, a las puertas de la final en Bruselas. Tres derrotas seguidas al inicio del circuito, incluso después de batir el récord mundial de los 1000 metros en Mónaco, frustraron su rendimiento, pero el pasado mes de agosto se recuperó, ganó en Lausana y arrebató el liderato mundial al canadiense Marco Arop en Zúrich. El duelo entre ambos está servido.

Los 800 femeninos, que esta temporada se están caracterizando por el duelo entre la suiza Audrey Werro y la neerlandesa Femke Bol, vuelven a ofrecer un nivel espectacular. Werro ya está con su marca personal en 1.53.70, cerca del récord del mundo, y justo por detrás Bol, con su reconversión de las vallas al 800, ya ha marcado 1.54.71. La británica Keely Hodgkinson, campeona olímpica en París 2024, está lesionada.

En los 16 años transcurridos desde que comenzó la Liga Diamante en 2010 no ha habido una sola temporada sin al menos un campeón jamaicano. En los últimos años Jamaica ha triunfado en lanzamiento de disco y salto de longitu pero las pruebas de velocidad siguen siendo la especialidad de los atletas caribeños.

Para los 100 metros lisos el favorito es el campeón mundial Oblique Seville, que espera conseguir su primer título de la Liga Diamante, uniéndose así a sus compatriotas Usain Bolt, Asafa Powell y Ackeem Blake en el palmarés. Sin embargo, se enfrenta a una dura prueba, ya que el nigeriano Kayinsola Ajayi, el estadounidense Christian Coleman y el sudafricano Gift Leotlela también figuran en la lista de participantes y han corrido por debajo de los diez segundos.

En los 100 femeninos la ausencia de la vigente campeona mundial, la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, y de la campeona olímpica, la santalucense Julien Alfred, desvía todas las miradas al duelo entre la estaounidense Sha'Carri Richardson (10.77SB) y la jamaicana Tina Clayton (10.85).

Julien Alfred competirá en esta ocasión en los 200 metros con el objetivo de cerrar de la mejor manera su gran temporada en la distancia. Después de comenzar su campaña con una victoria sobre Melissa Jefferson-Wooden en Roma, Alfred logró su mejor marca personal con 21.51 en Mónaco antes de asegurar su clasificación para la final con otra victoria en Londres una semana después. Será difícil de vencer en Bruselas, donde se enfrentará a las estadounidenses Anavia Battle y Kayla White y a la recién coronada campeona europea Amy Hunt.

La prueba 'reina' del mediofondo, los 1.500 metros, tienen a la keniana Faith Kipyegon como principal favorita en la categoría femenina aunque hasta seis atletas han corrido 3:55, siendo la etíope Tsige Duguma la más rápida. En la carrera masculina el noruego Jakob Ingebrigtsen, que poco a poco va recuperando el nivel tras muchos meses lesionado, quiere ponérselo difícil al líder del año, el australiano Cam Myers, y al estadounidense Yared Nuguse.

En el lanzamiento de disco femenino la estadounidense Valarie Sion sufrió su primera derrota en la Liga Diamante en tres años en Londres en julio, pero sigue siendo la gran favorita. Ha ostentado el título durante cinco años consecutivos desde 2021, con un total de 23 victorias, y ahora se encuentra a las puertas de la historia, ya que un sexto título la igualaría con el récord histórico, actualmente en manos de la croata Sandra Elkasevic, rival en lanzamiento de disco, la neozelandesa Valerie Adams, leyenda en lanzamiento de peso, y la colombiana Caterine Ibargüen, ícono del triple salto.

La final del triple salto masculino contará con los cuatro primeros del ránking mundial, incluido el italiano, de origen cubano, Andy Hernández, que este año ha llegado a los 18,15 metros, siendo el único de los seis participantes, junto con el portugués Pedro Pichardo, en superar la barrera de los 18 metros.

Sobre el foso, para el salto de longitud, estarán todas las estrellas, empezando por el griego Miltiadis Tentoglou (8.66) y siguiendo por el suizo Simon Ehammer (8.51) y el búlgaro Bozhidar Saraboyukov (8.49).

En los 3.000 metros obstáculos se vivirá un nuevo capítulo del particular duelo que mantienen el plusmarquista mundial, el marroquí Soufiane El Bakkali (7:57.25), herido tras perder en Silesia el pasado 23 de agosto con el etíope Gemechu Godana (8:02.74), y el keniano Simon Koech (7:59.44).

En los 400 femeninos la dominicana Marileidy Paulino es la gran rival a batir. Desde su estreno en la Liga Diamante en 2021 suma 27 triunfos, tres de ellos en las finales, y en lo que va de año contabiliza cinco victorias en el circuito. La 'Gacela del Caribe', con una mejor marca de la temporada de 48.48, es la gran rival a batir.

Otra de las finales que cuenta con un gran atractivo son los 100 metros vallas femeninos, para las que el triunfo se decidirá entre la nigeriana Tobi Amusan (12.23), la bahameña Devynne Charlton (12.37), la neerlandesa Nadine Visser (12.34) y la estadounidense Massai Russell (12.09), que la pasada semana logró batir el récord del mundo.

La competición se cerrará con los 400 vallas, para los que el brasileño Alison Dos Santos, recientemente plusmarquista mundial con 45.80, es el principal favorito, sobre todo por la ausencia de su gran rival, el noruego Karsten Warholm.

Estas finales de la Liga Diamante reparten 2,24 millones de dólares, con premios individuales al ganador que oscilan entre los 60.000 y los 100.000, ya que no todas las disciplinas cotizan igual.